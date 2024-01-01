Лише за місяць в Україну привезли 11 вживаних Maserati: які ще "свіжі" авто купували

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у квітні 2025 року на першу реєстрацію було подано 20,5 тисячі. Цей показник на 2% більший відносно результатів березня поточного року, та на 6% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: за січень прибуло 14,5 тис. легковиків, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тисяч, і наразі маємо фіксацію цього обсягу.

Також цікаво які авто купували на внутрішньому ринку

Що подавали на першу реєстрацію частіше? Тверду перемогу у цьому заліку отримує Volkswagen, з солідною часткою 20,7%. Також до трійки найпопулярніших імпортованих марок увійшли Audi та Nissan. Renault дісталося четверте місце, а Tesla, яка за підсумками минулого року мала восьму позицію, піднялася на п’яту.

Топ-10 виробників, попит на які «свіжопригнані» авто був найбільшим:



Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf. Друге місце у Skoda Octavia, третє — у Volkswagen Tiguan, якому серйозну конкуренцію складає Audi Q5.

А ще помітно, скільки ввозять електромобілів — п’ята сходинка у Nissan Leaf, шоста — за Tesla Model Y, восьма — у Tesla Model 3. Чим ближче заплановане скасування пільг на їхнє розмитнення, тим активніше їх купують, навіть попри те, що ціни на електромобілі вже дещо зросли.



Топ 10 моделей свіжопригнаних авто, квітень 2025

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж квітня 2025 року склав 9,5 року, як і місяцем раніше.