Литовська армія закуповує броньовані машини "Боксер-Вовк": що це за техніка

Як йдеться в офіційному повідомленні Міністерства національної оборони Литовської Республіки, оборонному відомству на закупівлю необхідної техніки та озброєння передається 187,7 млн євро. Кошти мають цільове призначення – для закупівлі та авансових платежів за інженерні бойові машини піхоти Boxer Vilkas та системи ППО середньої дальності NASAMS.

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Мова йде про 27 додаткових БМП Boxer Vilkas (Вовк), постачання яких заплановано на 2027-2029 роки, а також системи NASAMS, які очікують отримати до 2028 року. Авансовий платіж у розмірі 37,7 млн ​​євро потрібно сплатити вже в нинішньому кварталі.

БМП Boxer Vilkas – адаптована для Литви версія БМП Boxer 8x8, що розроблена Artec GmbH, консорціуму у складі Rheinmetall Land Systems і KNDS (раніше KMW). Її підтягнули до стандартів сучасного механізованого бою. Машина має модульну архітектуру, що дозволяє інтегрувати різні версії місій, включаючи транспортні модулі, КШМ, матеріально-технічне забезпечення, вогневу підтримку, медичну евакуацію та функції носія мінометів.

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Варіант Vilkas оснащений дистанційно керованою вежею Samson Mk II, розробленою ізраїльською оборонною компанією Rafael. Там стоять 30-мм гармата MK-44S і протитанкові ракети Spike LR.

Машина комплектується дизельним двигуном MTU 8V199 TE20. Цей силовий агрегат видає на-гора 530 кВт (721 к.с.) потужності при 2300 об/хв. БМП може розвивати швидкість до 105 км/год і має запас ходу 1000 кілометрів.

Для оборонного відомства Boxer Vilkas має пріоритетне значення у поточній модернізації сухопутних сил Литви. Попередній контракт, підписаний у жовтні 2024 року, включає інженерні варіанти з інтегрованим обладнанням для розмінування, завдяки чому до 2029 року загальний парк налічуватиме понад 110 машин.