Магістральний тягач MAN eTGX з'явився у новій версії: чим здивував

Нова розробка орієнтована на перевізників, котрі прагнуть експлуатувати важкі фури без шкідливих викидів та з низькою вартістю володіння. Як повідомляє transport-online.nl, таким запитам відповідає саме eTGX 28.540 6×2-4.

Нова модель увібрала в себе характеристики, що практично не зустрічаються у сегменті важких електричних вантажівок.

Може їхати у двовісному чи тривісному стані

Магістральний тягач eTGX пропонує навантаження на п'ятиколісну зчіпку до 16 тонн, компактну колісну базу 3,75 метра для малого радіуса повороту та широкі можливості заряджання.

Розробники підказують, що можлива швидка зарядка до 375 кВт з обох боків автомобіля, а також підтримується зарядка Megawatt Charging (MSC) потужністю до 750 кВт.

Ще одна приваблива й гарантована для зростання попиту деталь вбачається у ходовій – позаду є вісь керована та підйомна, що ще більше підвищує маневреність та універсальність.

Для важких та громіздких перевезень

Завдяки конфігурації 6x2 з 19-тонною тандемною віссю, допустима повна маса автомобіля (GVW) може становити 29 000 кілограмів, а допустима повна маса автопоїзда (GCW) – до 60 000 кілограмів.

Залежно від конфігурації та застосування, eTGX має шість акумуляторних блоків із загальною корисною ємністю 480 кВт-год, що забезпечує запас ходу приблизно до 500 кілометрів.

Це робить вантажівку придатною не лише для регіонального використання, але й для далеких та складніших поїздок.

Не гірше дизельної версії

Попри попередні обмеження щодо навантаження на п'ятиколісний зчіпний пристрій або радіусу повороту, MAN позиціонує eTGX 28.540 6x2-4 як повноцінну альтернативу дизельним вантажівкам у сегменті важких вантажівок.