Народне голосування за кращу назву для нового кросовера іспанської марки завершено, шанувальники обрали одну з 10 запропонованих назв.

Як і інші моделі Seat, новий кросовер носитиме назву іспанського міста – Тарракон. Але це перший раз, коли компанія долучила людей “з вулиці” до вибору назви нової моделі.

Голосування проводилось на офіційному сайті марки, а знайти його можна було у різних медіа за хештегом #SEATseekingName. У голосуванні взяли участь більше 146 тисяч чоловік. З десяти запропонованих імен, що також є назвами міст, більше 35% голосів учасники віддали за Tarraco. Майже 52 тисячі голосів набрала назва Тарракон, близько 42 тисяч осіб проголосувало за Авілу, трохи більше 39 тсяч – за Аранду і близько 12 тисяч – за Альборан.

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Традиція називати автомобілі за іспанськими містами з’явилась майже чотири десятиліття тому, коли на дороги віїхав хетчбек Ronda. З тих пір за новими моделями марки можна вивчати географію: Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea, а також два нових кросовера – Ateca та Arona.

Seat Tarraco стане третім кросовером у лінійці моделей іспанської марки, та займе верхню позицію у класовому ранжуванні. Семимісний кросовер буде офіційно представлено публіці наприкінці цього року.

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