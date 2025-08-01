Майже нові електромобілі від недіючої компанії в США продають за безцінь, але в Україні вони ще дешевші

Як розповідає Carscoops, хоча мрія Хенріка Фіскера побудувати імперію електромобілів, яка б могла конкурувати з Tesla, провалилася минулого року, деякі дилери все ще мають повні склади автомобілів. Таким прикладом є Newport Fisker у Коста-Месі, Каліфорнія, на сайті, схоже, не згадується, що Fisker збанкрутував або що догляд за одним з електромобілів у найближчі роки може виявитися складним. Усього дилер продає 24 автомобілів 2023 року випуску, більшість яких має 80 км пробігу на одометрі.

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Ціни коливаються від 22 990 до 27 990 доларів, що нижче за початкову рекомендовану роздрібну ціну Ocean у розмірі 41–71 тисячі доларів. Але вона все ще може бути недостатньо низькою, щоб спокусити більшість людей ігнорувати проблеми банкрутства, зокрема побоювання щодо обслуговування чи усунення технічних проблем в майбутньому.

П'ятнадцять наявних електромобілів представлені в модній комплектації One, яка має потужність до 420 кВт (572 к.с.) й досягає 100 км/год менш ніж за 4 секунди. Вони оснащені великим акумулятором ємністю 106 кВт-год забезпечуючи запас ходу, оцінений EPA, у 580 км. Родзинкою мінімалістичної приладової панелі кросовера став 17,1-дюймовий сенсорний екран, який міг повертатися між портретною та альбомною орієнтаціями у всіх версіях.

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Цікаво, що кілька коментаторів на Reddit, кажуть, що купували подібні Oceans у Newport Fisker і поки що дуже ними задоволені. Крім того, Newport Fisker — не єдиний дилер, у якого десятки майже нових Oceans чекають на нові домівки. У Lumin Fisker з Фолсома, Каліфорнія, є 26 екземплярів, але вони значно дорожчі, їхня ціна коливається від $30 995 до $37 495. Водночас в Україні є близько 20 оголошень про продаж Fisker Ocean. Усі ці електричні кросовери мають скромні пробіги (в середньому до 10 тисяч кілометрів), а їх ціна починається від 16 000 доларів.