Майже нові Tesla Model 3 Performance продають за дуже привабливими цінами: в чому причина

Як повідомляє Carscoops, вартість високопродуктивної версії Model 3 від Tesla в США починається з 47 490 доларів за варіант у кольорі Stealth Gray. Водночас вартість дорожчих версій починається з 54 990 доларів. Автівка здатна досягнути 100 км/год всього за 2,8 секунди й має запас ходу в 488 кілометрів.

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Проте, на ринку вживаних авто є досить привабливі пропозиції з продажу Model 3 Performance з різноманітними цінами. Наприклад, екземпляр в кольорі ltra Red нещодавно була продана на сайті Cars&Bids всього за 46 250 доларів. На одометрі було лише 3540 кілометрів, оскільки автівка була придбана новою у червні 2024 року.

Як і всі варіанти Model 3 Performance, автомобіль, про який йде мова, мав панорамний скляний дах, салон преміумкласу, передні спортивні сидіння з підігрівом і вентиляцією та 20-дюймові колеса. Розпродаж також включав комплект Tesla Mobile Connector, сумісний як з розетками 120 В, так і з розетками NEMA 14-50 240 В для рівня зарядки 2.

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Крім того, продавець також додатково замовив тонування вікон і покриття більшої частини кузова захисною плівкою SunTek (PPF), яка була нанесена на передній бампер, фари, капот, крила та кришки дзеркал. В результаті загальна вартість авто становила 58 380 доларів.

Інший цікавий варіант, що продається на Cars&Bids має пробіг в 1287 кілометрів й ціну в 38 250 доларів – непогана амортизація, як для автівки, яку придбали новою за 56 380 доларів. Причиною такого швидкого продажу стала заміна лобового скла. Як виявилось, заміна лобового скла для Tesla може бути неприємним і дорогим випробуванням. Вартість запасного елементу може становити майже 1500 доларів США.

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“Коли мені довелося замінити лобове скло, у Tesla виникли труднощі з отриманням заміни. Вони продовжували надходити пошкодженими. Тоді не вистачало доступності. Це затягувалося. Я не став чекати й щойно купив іншу Tesla, поки тривав ремонт цієї”, – пояснив продавець.