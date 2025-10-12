Майже смертельна доза алкоголю: п’яний водій з України сів за кермо фури у Німеччині

Інцидент стався 7 жовтня приблизно в обідню пору. Тоді 44-річний водій, громадянин України, очікував розвантаження фури біля рампи складу, що розміщений у північнонімецькій громаді Тенсбюттель-Рьост.

Від рампи складу він поїхав не тільки з "розхристаною" фурою, але ще й з людиною в кузові серед незакріпленої поклажі. Про це розповідає Polizei Steinburg und Dithmarschen.

Читайте також Український водій на польській фурі тікав від німецьких поліцейських 120 кілометрів

Тихо сам з собою...

Процес розвантаження повністю проводила місцева компанія. Водій тим часом приклався до чарки. А може, склянки, що більш ймовірно. Пригощався доволі активно. Розвантаження йшло у звичному ритмі та з обережністю до поклажі.

В якийсь момент надто п'яний водій вирішив, що процес розвантаження завершено і можна їхати. Завів машину й поїхав. На щастя, біди не сталося, оскільки один з працівників тамтешньої компанії вскочив у свою машину й погнався за фурою. Наздогнав, обігнав та знаками якось домігся довести водієві про необхідність зупинки.

Читайте також П'яний водій вантажівки протаранив 50 автомобілів та поранив десятки людей: відео

Біди не сталося, але горя собі наробив

Машина ціла, постраждалих не виявилося, до кінця не вивантажне обладнання вціліло. Однак попередньо викликана працівниками складу поліція також вислала навздогін машину і патрульні провели оцінку водія на стан сп'яніння. Алкотестер показав вміст алкоголю в крові 4,38 проміле. Чоловіка негайно відправили до лікарні для вжиття необхідних заходів.

Підстава для такого рішення були серйозна: рівень алкоголю вище 4 проміле може призвести до втрати свідомості, зупинки дихання, критичного зниження температури тіла, а інколи навіть й до смерті. Попутно водієві призначили забір крові для остаточного з'ясування стану сп'яніння.

Читайте також Водія, який пошкодив 50 автомобілів, запроторили у "психушку"

Відкрито кримінальне впровадження

Аналіз підтвердився, але з лікарні українського водія не випустили. Процес отверезіння нашого співвітчизника проходив вже під наглядом медиків.

Поліція завела справу про керування автомобілем у нетверезому стані. Розпочато кримінальне впровадження, оскільки у Німеччині таке порушення не підпадає під Адміністративний кодекс. Там все це може завершитися не тільки великим штрафом, позбавлення "прав", але й ув'язненням.

Довідка редакції Авто24

При рівні 4,38 проміле алкоголю в крові людина перебуває у критичному становищі. Цей стан відповідає алкогольному отруєнню та стадії, близької до смерті. 4,50 проміле вважається смертельним рівнем.