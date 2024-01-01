Майже тисяча нових BMW 5-ї та 7-ї серії мають дефект рульового керування

BMW вважає, що проблема стосується лише 1% із 982 відкликаних автомобілів. Підозрюється, що технічні характеристики подвійного карданного шарніра шпинделя, можливо, не відповідають стандартам, тому могло бути пошкоджене під час певних маневрів рульового керування.

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Якщо шарнір зламається, це означає, що водієві знадобиться більше зусиль, щоб керувати автомобілем, або він взагалі втратить контроль, що потенційно може призвести до ДТП. У повідомленні про відкликання зазначено, що BMW не знає про випадки аварій чи травм, спричинених внаслідок дефекту.

Автовиробник вперше дізнався про потенційну проблему 26 червня 2024 року, коли на одному з заводів компанії було помічено пошкоджений рульовий вал. BMW почала розслідування й 18 вересня 2024 року прийняла рішення відкликати авто.

Відкликання стосується моделей 530i xDrive та 540i xDrive 2024-2025 модельних рр., виготовлених у період з 17 червня 2024 р. до 17 липня 2024 р. , 740i xDrive та 760i xDrives, зібрані з 17 червня 2024 року по 16 липня 2024 року, 750e xDrives, виготовлені з 18 червня 2024 року по 1 липня 2024 року, а також моделі i7 eDrive50, i7 xDrive60 та i7 M70, що покинули конвеєр в період з 18 червня 2024 року по 3 липня 2024 року.

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Дилери були попереджені про відкликання 25 вересня, а власники будуть сповіщені поштою першого класу з 15 листопада. Їм було доручено замінити подвійний універсальний шарнір рульового шпинделя безкоштовно.