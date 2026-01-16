Маленький G-Wagen із великими амбіціями: Mercedes-Benz тестує нову модель

Новинка збереже впізнавану квадратну форму та брутальний характер, але отримає значно менші габарити. Вона позиціонується як прямий конкурент зменшеному Land Rover Defender і має посісти нішу компактних преміальних позашляховиків із яскравим іміджем.

Читайте також: Mercedes-Benz готує компактний G-Class: що про нього відомо

Знайомий силует у компактному форматі

Під час зимових випробувань у Європі новий G-Wagen потрапив в об’єктиви фотошпигунів Carscoops. Попри камуфляж, родинну схожість приховати не вдалося. Автомобіль помітно коротший і нижчий за класичний G-Class, однак пропорції, вертикальний передок і характерна “коробчата” геометрія кузова.

Крізь маскування проглядаються круглі фари та масивна решітка радіатора. Водночас лінії кузова стали більш скульптурними, а кути — дещо згладженими. За словами Гордона Вагенера, колишнього головного дизайнера Mercedes-Benz, маленький G повинен виглядати “трохи сучасніше, ніж великий”, і це добре читається у деталях. Однією з найбільш нетипових рис стали невеликі трикутні задні бічні вікна, яких раніше у G-Class ніколи не було.

Нова платформа без класичної рами

Попри зовнішню схожість, технічно компактний G майже не має нічого спільного з повнорозмірною моделлю. Він побудований на абсолютно новій платформі, яка відмовляється від традиційної драбинчастої рами G-Wagen. Таке рішення може викликати питання щодо позашляхових та буксирувальних можливостей, але компанія робить ставку на інше.

Також цікаво: Неочікувано: "Автомобілем року 2026" у Європі став бренд, який не бачив титулу 52 роки

Нова архітектура має забезпечити комфортнішу їзду на асфальті, кращу керованість і вищий рівень щоденного комфорту. Колишній технічний директор Mercedes-Benz Маркус Шефер описував цю основу як “мініатюрне шасі з духом рамної конструкції”. Хоча це не справжня рама, платформа збереже ключові риси, зокрема геометрію підвіски та розміри коліс, які не дозволять моделі перетворитися на м’який кросовер.

Електричний чи бензиновий?

Найбільш дискусійним моментом стала силова установка. Компактний G-Class дебютує саме як електромобіль. Це рішення виглядає сміливим на тлі стриманого попиту на електричний G580 EQ. Втім, німецький автовиробник розглядає цю модель як глобальну з орієнтацією на Європу та Китай, де інтерес до електромобілів залишається високим.

Технічні характеристики поки не розкриті, але логічно очікувати використання компонентів, знайомих за новими електричними CLA та GLC. Це має гарантувати прийнятний запас ходу та достатню динаміку для міського і заміського використання.

Читайте також: Названо найбезпечніші авто 2025 року: хто став еталоном безпеки

Чи з’являться згодом версії з двигунами внутрішнього згоряння або гібридні модифікації — поки що питання відкрите. Такий сценарій виглядає цілком імовірним, хоча офіційних підтверджень наразі немає. Вірогідно, Mercedes-Benz планує зробити компактний G-Class не лише іконою, а й автомобілем, який справді захочуть купувати ширші кола клієнтів.