Маленький кей-кар із великим характером виглядає як Mitsubishi Pajero з 80-х

Новий бодікит отримав назву Dali — відсилання до легендарного ралі “Дакар”, пише Carscoops. Він базується на оновленій Delica Mini, що пройшла рестайлінг восени 2025 року, і пропонує візуальну трансформацію без дорогих та складних переробок.

Ретро-стиль без порушення правил Kei

Ключовим елементом дизайну стали круглі фари з окремими покажчиками поворотів, які прямо цитують перше покоління Pajero, відомого також як Montero або Shogun. Фари інтегровані в матово-чорні корпуси та поєднані з квадратною решіткою радіатора, де збережено фірмову емблему Mitsubishi та всі необхідні датчики систем допомоги водієві.

Замість повної заміни переднього бампера Damd обрала більш стриманий підхід: штатний бампер залишився на місці, але отримав декоративну накладку з глянцево-чорним покриттям та алюмінієвими акцентами. Це дозволило змінити зовнішність без втручання в конструкцію та функціональні елементи. Важливо, що всі доопрацювання не вплинули на регламентовані для kei car габарити: довжина залишилася на рівні 3395 мм, а ширина — 1475 мм.

Деталі, що формують образ

Демонстраційний автомобіль пофарбований у фірмовий бежевий колір, доповнений кастомними наклейками, матово-чорними вставками та декоративними елементами “під дерево” вздовж боковин. Образ доповнюють 15-дюймові легкосплавні диски Damd Cantabile з шинами 165/56R15, які додають трохи більш впевненого вигляду на дорозі.

На даху встановлений кошик для багажу — ще одна пряма алюзія на класичні експедиційні позашляховики. Інтер’єр поки що не завершений, але Damd вже підтвердила, що з’являться спеціальні чохли на сидіння, які підтримають загальну ретро-естетику. Попри брутальний вигляд, жодних технічних змін комплект Dali не передбачає.

Найпотужніша версія Delica Mini, як і раніше, оснащується 660-кубовим трициліндровим турбомотором потужністю 63 к.с. і крутним моментом 100 Нм. Пару йому складає варіатор CVT, а в окремих версіях доступний постійний повний привід. Саме повнопривідна версія виглядає найбільш логічним вибором для стилю, натхненного Pajero, навіть якщо мова йде радше про образ, ніж про реальні позашляхові можливості.

Прем’єра вже близько

Damd повідомляє, що всі компоненти знаходяться на фінальній стадії підготовки та незабаром надійдуть у продаж у Японії. Ціни поки не оголошені, але компанія обіцяє зберегти їх доступними завдяки мінімальному втручанню в базову конструкцію автомобіля. Офіційна прем’єра Delica Mini Dali відбудеться на Токійському автосалоні 2026, де на стенді Damd також покажуть Suzuki Jimny у стилі Lancia та ретро-мінівени Honda.