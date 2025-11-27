Маршрути практичних іспитів: чому так важко отримати "права"

Головний сервісний центр МВС акцентує на ключовому принципі: практичний іспит з водіння проводиться виключно за затвердженими маршрутами, де кожен елемент, вправу та вимогу чітко визначено нормативними документами. Такий формат забезпечує однакові умови для всіх кандидатів та мінімізує суб’єктивність під час оцінювання.

Офіційна статистика Головного сервісного центру свідчить про надзвичайну складність практичного екзамену. Близько 84% кандидатів не можуть скласти практичний іспит з першої спроби. Така ситуація несе у собі значні корупційні ризики. Кандидати у водії часто звертаються до бігунків, які за гроші допомагають у складанні іспитів. Дехто з кандидатів навіть купує підроблені посвідчення водія.

Нормативна основа процедури

Практичний іспит проводиться відповідно до наказу МВС № 515 від 7 грудня 2009 року. Перед стартом випробування кандидат пред’являє документ, що посвідчує особу, та екзаменаційний лист. У цьому документі заздалегідь зазначені вправи, типові помилки та критерії оцінювання, що дозволяє уникнути неоднозначностей у ході іспиту.

Умови проведення іспиту

Для категорії B практичний іспит проходить виключно на маршрутах у реальних умовах руху. Територіальні сервісні центри МВС розробляють кілька варіантів таких маршрутів для кожного населеного пункту. Їх довжина та конфігурація дозволяють перевірити критичні навички кандидата, включно з реагуванням на змінну дорожню ситуацію.

При створенні маршруту враховуються інтенсивність руху, середня швидкість, специфічні вправи та безпека проведення іспиту. Це забезпечує, щоб майбутній водій демонстрував навички не в умовах полігону, а в реальній дорожній динаміці.

Схеми маршрутів

Кожна схема виконується у форматі А4 та містить ключові елементи: початок і кінець маршруту, траєкторію руху, дорожні знаки, світлофори, розмітку, огородження, а за наявності – залізничні переїзди. Після погодження маршрут отримує окремий номер і проходить затвердження в регіональному сервісному центрі. Публікація схем на офіційному сайті МВС забезпечує відкритість процедури.

Правила приймання іспиту

Всі вправи кандидат виконує лише за командами екзаменатора. Останній за інструкцією не має права провокувати дії, що можуть привести до порушення ПДР або створити небезпечну ситуацію. Представник автошколи також не втручається у процес іспиту, окрім виняткових випадків, пов’язаних із безпекою.

У разі непередбачуваних обставин на маршруті — дорожніх робіт, ДТП, масштабного затору — допускається тимчасова зміна траси з обов’язковим поверненням до затвердженої схеми або продовження іспиту на іншому затвердженому маршруті.

Тривалість і фіксація результатів

Практична частина на вулично-дорожній мережі триває не менше 20 хвилин, а загальна тривалість усіх етапів не може перевищувати 60 хвилин. Екзаменатор фіксує результат в екзаменаційному листі та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС у день проведення іспиту. Кандидат підписує документ після ознайомлення.

Вдосконалення стандартів

ГСЦ МВС продовжує оновлювати підходи до складання іспитів. Головна мета — забезпечити єдині правила по всій країні, мінімізувати суб’єктивність і створити прозорі умови, за яких результат залежить виключно від підготовки кандидата. Така система наближає українську модель підготовки водіїв до європейських стандартів, де ключовими є повторюваність умов, чіткі критерії та доступність інформації.