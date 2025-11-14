Машину медичної допомоги директор "загнав" за 6 500 доларів США: скільки за це дадуть

У повідомленні Закарпатської обласної прокуратури йдеться про затвердження обвинувачення голові благодійної організації та його знайомому з села Міжлісне.

Підозру фігурантам справи почали оголошувати ще у вересні. Нині досудове розслідування завершено.

Благодійний фонд перейшов у приватну власність

В ході слідства встановлено, що директор благодійного фонду із Виноградова та його знайомий з села Міжлісне Берегівського району організували схему безмитного ввезення автомобілів до України, використовуючи власний благодійний фонд.

Використовуючи реквізити благодійної організації, вони за власноруч розробленою схемою оформлювали на митниці автомобілі як безоплатну допомогу для військових.

Формально все було проведено правильно й без порушення правил розмитнення – благодійна гуманітарна допомога проходить кордон та митницю по нульовому тарифу.

Ці благодійники працювали на себе, але не для армії. Фото: прокуратура Закарпаття

Однак подальша доля ввезених автівок була скоригована не в бік ХСУ, а на вільний продаж на ринку. Ввезену для армійських підрозділів техніку продавала, а кошти привласнювали.

На "швидку" авантюристи зробили знижку

Скажімо, автомобіль швидкої медичної допомоги керівник благодійного фонду продав за 6 500 доларів США. Машина викуплена була дуже швидко, оскільки за таким станом та віком подібна карета коштувала майже вдвічі дорожче.

За такою ж схемою упродовж червня 2024 – квітня 2025 року ділки продали Fiat Ducato та 4 позашляховики – Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara, Mazda B2500.

Таким чином на оборудках фігуранти заробили майже 1,8 мільйона гривень.

Суд знижки робити не буде

На цій підставі чоловікам інкриміновано продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час дії воєнного стану. Це - ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Санкція цієї статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Обвинувальний акт прокуратура скерувала до Берегівського районного суду для розгляду по суті.