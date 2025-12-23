Автономні таксі у Сан-Франциско не змогли рухатись без світлофорів

Як пише Carscoops, саме в цей момент мережа Waymo не витримала навантаження. У соцмережах з’явилися відео і фото, де автономні машини стоять нерухомо прямо посеред проїжджої частини. Місцевий житель Метт Скулфілд розповів CNBC, що бачив щонайменше три заблоковані авто, які не рухалися з 18:00 до майже 22:00.

Програмна логіка не витримала масштабів збою

У Waymo підтвердили, що система “перевантажилась”. За протоколами автомобілі мають сприймати вимкнені світлофори як перехрестя з чотиристоронньою зупинкою, однак масштабний і тривалий хаос вивів алгоритми за межі можливостей. Машини довго “оцінювали ситуацію” і залишалися нерухомими, спричиняючи ще більші затори.

Компанія була змушена зупинити роботу сервісу

Увечері в суботу та протягом неділі Waymo призупинила роботу, погодивши дії з міською владою. Автівки або повертали на бази, або переводилися у безпечний режим зупинки.

Ілон Маск не втримався від коментаря — але є нюанс

На тлі інциденту CEO Tesla Ілон Маск заявив, що “роботаксі Tesla не постраждали”. Проте це звучить не так переконливо, якщо врахувати головну деталь: у Tesla немає повністю безпілотного сервісу роботаксі в Сан-Франциско. Її тестові поїздки працюють у режимі FSD, тобто відповідальність все одно несе людина.

Висновок

Епізод у Сан-Франциско став тривожним сигналом: навіть найпросунутіші автономні системи поки що не готові повністю впоратися з непередбачуваними “реальними” кризовими умовами. І поки Waymo залишається лідером ринку роботаксі, ця подія показала — шлях до справді автономного майбутнього ще далекий.