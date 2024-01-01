Материнська компанія Jaguar Land Rover представила електрокросовер за 25 тисяч доларів

Як пише Carscoops, Tata Harrier, фактично, це індійський родич Land Rover Discovery Sport, який тепер отримав повністю електричну версію. Автовиробник зазначає, що запас ходу нового Harrier.ev становить до 627 кілометрів на одному заряді за циклом MIDC.

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Дизайн електромобіля майже повністю ідентичний моделі з ДВЗ, за винятком закритої решітки радіатора, інакших бамперів та 19-дюймових коліс. В салоні – 14,5-дюймовий дисплей Samsung Neo QLED, що підтримує систему камер з кутом огляду в 540 градусів, аудіосистема JBL з 10 динаміками, панорамний люк й цифрове дзеркало заднього виду.

В перелік оснащення також входить електропривід дверей багажника та вдосконалені системи допомоги водієві (ADAS) 2-го рівня. У той час як стандартний Tata Harrier використовує економічно ефективну платформу Omega Arc, похідну від архітектури D8 від Land Rover, електричний Harrier.ev отримав новішу платформу Acti.ev Plus.

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Вона має низку переваг, зокрема багатоважільну задню підвіску з частотно-залежними амортизаторами. Новинка пропонується з одним або двома двигунами. У версії з повним приводом Harrier.ev отримав передній двигун на 116 кВт (158 к.с.) й задній на 175 кВт (238 к.с.) з загальним крутним моментом в 504 Нм крутного моменту.

Цього достатньо, аби кросовер досягав першої сотні всього за 6,3 секунди. Трансмісія має 6 режимів руху: “Стандартний”, “Персоналізований”, “Сніг/Трава”, “Бруд/Колії”, “Пісок” й “Каміння”. Також є функція допомоги при русі по бездоріжжю, яка працює як круїз-контроль на низькій швидкості для пересіченої місцевості, та режим дрифту.

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Модель надійде у продаж в Індії з 2 липня. Ціни починатимуться від 25 100 доларів, що є конкурентоспроможним показником для середньорозмірного електричного позашляховика з таким рівнем технологій та продуктивності.