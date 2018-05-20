Автомобілі японських брендів не так часто зустрічаються серед машин, що ввозять в Україну на європейській реєстрації. Мабуть, найпоширеніший японець "на бляхах" – Mazda6, і першість йому дісталася не дарма.

Надійність японських автомобілів початку двохтисячних років досі радує багатьох автовласників.Серед них - і Mazda6. Не заважає йому навіть спільний з Ford Mondeo генофонд.

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У ліфтбека дуже місткий багажний відсік, особливо при складених задніх сидіннях

Mazda6 першого покоління випускалася з 2002 по 2007 рік. Єдиний рестайлінг був проведений в кінці 2005 року. Зараз на нашому ринку пропонуються екземпляри з українською реєстрацією в ціновій категорії від 4 500 до 10 000 доларів. За аналогічні версії з європейськими номерами просять від 1 500 до 4 500 доларів.

Зустрічаються "на бляхах" і досить багаті комплектації

Кузов Mazda6 першого покоління має відносно непогану корозійну стійкість. У зоні ризику – пороги, днище і колісні арки. Ці елементи кузова при покупці слід оглянути в обов'язковому порядку, оскільки їх заміна – операція тривала і дорога. А у випадку з авто на іноземній реєстрації, можливо, безглузда. Також слабкою стороною кузова є лакофарбове покриття – автомобілі у віці 10–15 років давно втратили свій блиск, а якщо їх кілька разів полірували, то залишкова товщина лаку не додає автомобілю привабливості.

Мотори Mazda6

Найчастіше на бляхах пропонують дизельні версії з мотором об'ємом 2,0 л. в двох варіантах форсування (120 або 136 л. с.). Це досить надійний агрегат, якщо лити в нього хороше пальне і використовувати якісні матеріали. Але варто хоч раз залити в бак якусь незрозумілу суміш з невідомої заправки – ремонт ПНВТ, ревізія форсунок і чищення бака гарантовані. Бюджет такого заходу легко перевалює за 500 доларів. Найстрашніше – якщо доведеться міняти форсунки. Одна нова оригінальна паливна форсунка коштує близько 800 доларів, а їх у двигуні чотири штуки.

Дизельний двигун надійний, але дуже вимогливий до якості палива

Привід ГРМ у дизельного мотора ремінний. Ремінь найчастіше ставлять неоригінальний, тому краще його міняти кожні 60 тис. км пробігу. Сам ремінь від пристойного виробника коштує близько 50 доларів, ще стільки ж піде на ролики, а ось гідравлічний натягувач ременя ГРМ краще купувати в оригінальному виконанні. Коштує він близько 100 доларів.

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Робота по заміні приводу ГРМ обійдеться в 50–100 доларів. Також із заміною ременя бажано замінити насос системи охолодження двигуна, який коштує у неоригінальному виконанні 50–100 доларів, і ремінь навісного обладнання з роликами (50–100 доларів). Відповідно, бюджет на планову заміну ременя ГРМ – 250–400 доларів.

Після 200–250 тис. км виникають проблеми з турбонагнітачем. Його реставрація коштує 400–600 доларів. Також кожні 100–150 тис. км зазвичай починає текти гідравлічна подушка двигуна, в результаті чого вібрації двигуна передаються на кузов. Вартість гідравлічної подушки складає близько 100 доларів, а роботи по її заміні – 20–30 доларів.

Ресурс турбонагнітача – 200–250 тис км.

Бензинові мотори мають ланцюговий привід ГРМ, ресурс якого перевалює за 200 тис. км пробігу. Але у випадку виникнення підозрілих звуків з ГРМ бюджет операції по заміні ланцюга з усіма натягуваннями і заспокійниками перевалює за 500 доларів. Ігнорування гуркоту в механізмі ланцюга веде до дуже швидкої і дуже серйозної поломки двигуна.

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Найбільш примхливим називають бензиновий мотор об'ємом 2.3 л. на 166 к. с. На відміну від спокійного характеру 2,0-літрових бензинових і дизельних моторів агрегат об'ємом 2,3 л має досить запальний характер і провокує водія на активну їзду. Його слабка сторона полягає в підвищеній витраті масла, особливо при агресивній експлуатації.

Після 150-200 тис. км. цей мотор з'їдає по літру масла на кожну тисячу кілометрів пробігу. Позбутися такої перевитрати моторного масла можна тільки з допомогою капремонту, а це вже можна порівняти з вартістю самої Mazda6 "на бляхах".

Коробки передач Mazda6

До рестайлінгу 2005 року на Mazda6 ставили 4-діапазонні автомати. Вони непогано працювали в парі з дизельним мотором та іноді вередували після насильства з боку 2,3-літрового бензинового мотора. В цілому при регулярному обслуговуванні (заміна масла і фільтра кожні 60 тис. км пробігу) вони можуть випрацювати 200, а то і 300 тис км. Але найменші огріхи в експлуатації (тривалі пробуксовки, агресивне водіння або використання невідповідного масла) швидко виводять їх з ладу.

Механічні 5-ступінчасті коробки, які ставили на машини до рестайлінгу, практично ніколи не ламалися.

Автоматичні коробки надійні за умови дбайливої експлуатації і своєчасного якісного обслуговування

Після рестайлінгу Mazda6 отримала 5-діапазонні автомати, які теж непогано себе зарекомендували. Знову-ж таки за умови своєчасного обслуговування і дбайливої експлуатації.

А ось зі 6-ступінчастими механічними коробками на машинах, які випускалися після рестайлінгу, проблеми іноді виникають. Найчастіше підводять синхронізатори. Особливо коли водій захоплюється активними перемиканнями і тривалою експлуатацєю зі зношеним зчепленням.

Ходова Mazda6

Підвіска Mazda6 гідна окремої подяки. Вона не тільки надає автомобілю хороші драйверські якості, але і має величезний ресурс. До 200, а то і до 250 тисяч кілометрів пробігу вона практично не вимагає ніяких втручань. Виняток становлять передні ступичні підшипники, які ходять лише по 40-50 тис км. Втім, самі підшипники в неоригінальному виконанні недорогі – 30–50 доларів за один. Робота по їх заміні буде коштувати близько 50–80 доларів за кожен.

Підвіска у Mazda6 дуже надійна

Розплачуватися за довговічність інших елементів ходової частини доводиться дорожнечею деталей. Комплект з шести неоригінальних важелів передньої підвіски буде коштувати близько 300–400 доларів. Близько 200–300 доларів коштуватимуть передні пружини і амортизатори. Ще сотню-іншу доведеться віддати за заміну деталей передньої підвіски.

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Задня підвіска ще більш довговічна. Після 300 тис. км. пробігу заміни потребуватимуть лише пружини і амортизатори. Бюджет на заміну цих деталей – близько 300 доларів. Проблеми можуть виникнути лише при регулюванні розвалу-сходження. Закислі болти і тяги доведеться відрізати і міняти на нові.

Найслабшим місцем ходової частини фахівці називають рульову рейку. Після 100–150 тис км пробігу вона починає текти. Якщо цього не помітити і не простежити за рівнем рідини, виходить з ладу насос гідропідсилювача. Реставрація насоса коштує 100–150 доларів, рейки – 200–300 доларів.

Електрика Mazda6

У надійності електрики та електроніки Mazda6 легко обійде переважну більшість автомобілів. Якихось систематичних проблем з електрикою помічено не було. Лише іноді виходять з ладу датчики ABS, які коштують близько 50 доларів за штуку.

В цілому Mazda6 першого покоління – досить привабливий для покупки автомобіль

Висновок

Mazda6 "на бляхах" – один з найнадійніших автомобілів, які зараз пропонуються в Україні за напівлегальної схемою. Деталі для Mazda6 дорогі, тільки якщо мова йде про оригінальні запчастини. Доступних замінників на ринку дуже багато. Але не варто розраховувати, що цей автомобіль вдасться вигідно здати на розбирання – пропозицій зараз досить багато, а це істотно впливає на ціни.