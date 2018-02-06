До Європи японці привезуть кілька свіжих моделей, серед яких найцікавішим для нас видається універсал Mazda 6. А ще відвідувачі зможуть помилуватись на два ефектні концепти

На Женевському автосалоні компанія Mazda проведе світову прем’єру оновленовго 6 Tourer, європейську прем’єру флагманського седану шостої моделі, а також покаже прототипи Vision Coupe та Mazda Kai Concept. Окрім того, на стенді японської компанії буде представлено революційний бензиновий двигун Mazda SKYACTIV-X нового покоління.

Останнє оновлення Mazda 6 пропонує покращену якість практично у всіх деталях флагманської моделі Mazda. Дещо видозмінений зовнішній дизайн видається більш зрілим, елегантним та витонченим. У той же час інтер’єр автомобіля зазнав більш помітних перевтілень, наприклад, в автомобілі з’явились абсолютно нові сидіння, мультимедійна система отримала ширший спектр функцій i-ACTIVSENSE, серед яких камери кругового обзору та інтелектуальна система контролю швидкості.

Оновлені седан та універсал Mazda 6 матимуть ідентичний салон.

Також фірмові силові агрегати SKYACTIV відтеперь мають більшу продуктивність та забезпечують флагманським моделям підвищену динаміку.

Окрім оновлених серійних моделей, до Швейцарії Mazda також привезе два вражаючих концепта. Купеподібний седан зі стрімким силуетом кузова Vision Coupe нещодавно отримав звання “Найкрасивішого концепту 2017 року”.

Концепт Mazda Vision Coupe.

Ще один концепт від Мазда, що має назву Kai (“Піонер”), дає змогу побачити, яким уявляють компактний хетчбек найближчого майбутнього дизайнери японської компанії.

Прототип Mazda Kai.

Нагадаємо, що 88-й Женевський автосалон відкривається для громадськості з 8 по 18 березня. Слідкуйте за новинами з автосалону на Авто 24.

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