Механічна коробка передач опинилась на межі зникнення

Відбувається важливий зсув, який, здається, неможливо зупинити. Автоматичні коробки передач були стандартом на багатьох ринках, але зараз автомобілям з механічною коробкою передач загрожує зникнення. Про це пише motor1.com.

У 2001 році майже кожен легковий автомобіль, зареєстрований на п'яти основних європейських ринках — Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії — мав механічну коробку передач. Дані показують, що на той час автомобілі з механічною коробкою передач становили 91 відсоток реєстрацій на цих п'яти ринках. Цей тип коробки передач був популярнішим за автоматичну, навіть серед преміальних та люксових брендів.

У той час технології були ще далеко не такими розвиненими, як сьогодні, тому високі витрати на розробку безпосередньо впливали на кінцеву ціну, а автоматична коробка передач була радше розкішною функцією, ніж чимось іншим.

Однак, як і у випадку з подушками безпеки та іншими автомобільними технологіями, поступове впровадження допомогло знизити витрати та ціну. Зі зростанням дорожнього руху у великих містах та більшою, ніж будь-коли зайнятістю водіїв, автоматична коробка передач швидко стає відповіддю на нову реальність.

Минулого року автомобілі з механічною коробкою передач становили лише 29 відсотків реєстрацій на п'яти основних європейських ринках. Розподіл між основними та преміальними брендами також демонструє суттєві зміни.

У 2001 році преміальні автомобілі з автоматичною коробкою передач становили 31 відсоток продажів. До 2024 року вони досягли 97 відсотків. Що стосується основних брендів, зміни такі ж разючі: частка ринку автоматичної коробки передач зросла з 5 відсотків у 2001 році до 63 відсотків минулого року.

Тенденція не минає і Сполучені Штати. Країна масивних позашляховиків та довгих автомагістралей також є найбільшим ринком для автоматичних коробок передач. Фактично, саме General Motors розробила першу серійно вироблену автоматичну коробку передач, представлену в 1939 році.

Ці транспортні засоби були популярними вже у 2001 році, і сьогодні вони ще популярніші. Дані показують, що 25 років тому майже 72 відсотки нових легкових автомобілів, включаючи невеликі вантажівки, були оснащені автоматичною коробкою передач, тоді як лише 28 відсотків мали механічну коробку передач. Минулого року на останню припадало лише 0,8 відсотка продажів нових легкових автомобілів у Сполучених Штатах.

Механічна коробка передач є видом, що знаходиться під загрозою зникнення, за винятком кількох спортивних автомобілів, які зберігають традиційну коробку передач. Але враховуючи останні тенденції, навіть ці транспортні засоби можуть опинитися під загрозою в найближчі кілька років.