Електричний замінник E-Class дебютував наприкінці минулого року, а зараз автовиробник представив спортивні модифікації седана.

Седан Mercedes-AMG EQE дебютував у версіях EQE 43 4Matic та EQE 53 4Matic+. Перший має потужність 476 кінських сил, а той, що з плюсом – 625 сил, але менший запас ходу, хоча батареї в обох однакові.

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Зовнішні оновлення AMG-версій включають інші бампери та бічні пороги, дифузор у задньому бампері та спойлер кришці багажника, велику кількість декору чорного кольору та 22-дюймові багатоспицеві диски. Всередині це спортивні сидіння, особливе кермо та червоний декор.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic має продуктивність у 476 кінських сил і 858 Ньютон-метрів, які забезпечують йому прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину за 4,2 секунди. З акумулятора на 90,6 кіловат-години такий седан отримує енергії для пробігу у 533 кілометри між заряджаннями.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ пропонує потужність у 625 кінських сил та крутний момент 950 Ньютон-метрів. Вправу 0-100 спортивний седан виконує за 3,5 секунди, а з опційним пакетом Dynamic Plus – за 3,3. Підвищена продуктивність позначається на запасі ходу і від того ж 90.6-кіловатного акумулятора EQE 53 отримує 518 кілометрів пробігу.

Фото: Mercedes-AMG EQE / Mercedes-Benz

Відмінності від базового Mercedes-Benz EQE для версій AMG також включають оновлення гальмівної системи, керма та підвіски – спортивні моделі мають адаптивну підвіску AMG Ride Control з широким діапазоном налаштувань. Зокрема, вона дозволяє змінювати дорожній просвіт на 15 міліметрів для руху у спортивному чи звичайному режимі.

Ціни на Mercedes-AMG EQE поки не оголошені, однак виробник обіцяє почати продажі влітку цього року.