Представники компанії AMG заявляють, що їх нове творіння може стати найшвидшим автомобілем у світі, але для цього необхідно знайти гарного пілота.

Керівник AMG Тобіас Моерс заявив, що Mercedes-AMG Project One може побити абсолютний рекорд Нюрбургрингу. При чому він зазначив, що мова йде не про рекорд серед серійних автомобілів, який наразі належить Porsche 911 GT2 RS (6:47.25) та не про китайський електромобіль Nio EP9, що виявився швидше чинного рекордсмена (6:45.90).



Амбітний босс AMG каже про абсолютний рекорд, який був встановлений на Porsche 956 пілотом на ім’я Стефан Беллоф ще в 1983 році (6:11.13) і досі не був побитий.

Нагадаємо, що Porsche 956 був обладнаний надувним двигуном об'ємом 2,5 л. що мав потужність 630 к.с. Він же був першим у світі спортивним автомобілем з DSG. Новинка від Mercedes-AMG обладнана гібридною силовою установкою з двигуном об'ємом 1.6 л. та здатна видавати потужність у 1100 к.с. За словами керівника AMG, компанія зараз шукає пілота, який зміг би впоратись з такою потужністю.

Читайте також: Чем опасны коробки DSG

Вже 35 років поспіль Porsche 956 є найшвидшим автомобілем найвідомішої траси світу