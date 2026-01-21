Mercedes-Benz анонсує появу нового S-Class: прем'єра вже 29 січня

До нього приєднався контент-менеджер Mercedes-Benz Джастін Це, а несподіваною родзинкою випуску стала поява легенди світового тенісу Роджера Федерера, повідомляє Auto24.

Новий етап еволюції флагмана

Замаскований у відео автомобіль, попри приховані деталі, чітко демонструє масштаб оновлення. Новий S-Class став одним із найбільш ґрунтовно доопрацьованих поколінь в історії моделі. Понад половина його елементів, (близько 2700 компонентів), є абсолютно новими або суттєво модернізованими.

Це ще раз підкреслює прагнення Mercedes-Benz утримувати лідерство у сферах комфорту, безпеки та технологічних інновацій. Калленіус акцентував на ключових змінах, які формують характер нового S-Class. Серед них: більш виразний і впевнений екстерʼєр із вертикальною зіркою на капоті, нове покоління цифрового інтелекту на базі операційної системи MB.OS та розширені можливості персоналізації MANUFAKTUR Made to Measure.

Комфорт як філософія

Окремо генеральний директор описав доопрацьовану пневматичну підвіску AIRMATIC з інтелектуальним регулюванням амортизаторів. За його словами, саме вона забезпечує ще більш плавний і вишуканий хід, особливо на довгих хвилястих нерівностях і так званих “лежачих поліцейських”, які часто трапляються на дорогах Південної Європи та США. Комфорт у русі, традиційна сильна сторона S-Class, тепер вийшов на новий рівень зрілості.

Продовження серії “Inside Icon”

До презентації S-Class Калленіус уже знайомив аудиторію з іншими ключовими новинками бренду. У попередніх епізодах серії він випробовував електричний CLA та електричний G-Class серед альпійських пейзажів Австрії та суворих зимових ландшафтів Швеції, а також демонстрував можливості нового електричного GLC на полігоні в Іммендінгені. Кожен із цих епізодів ставав своєрідним прологом до офіційних світових премʼєр.

Тепер черга дійшла до найпопулярнішого у світі розкішного седана. У фіналі відео Ола Калленіус разом із Джастіном Це виходить на несподіваний відеозвʼязок із Роджером Федерером, аби поділитися кількома інтригуючими деталями перед головною подією — офіційною премʼєрою нового Mercedes-Benz S-Class, яка відбудеться 29 січня.