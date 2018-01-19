Великий комик Роуэн Аткинсон собирается продать с аукциона легендарный Mercedes-Benz E500 (W124). Торги запланированы на конец февраля текущего года.

Комедийный актер Роуэн Аткинсон, игравший главную роль в сериале Mr. Bean, является также известным коллекционером автомобилей. Организаторы Silverstone Auctions Retro Classic Car подтверждают информацию о том, что на торги будут выставлены два автомобиля из коллекции актера.

Особый интерес представляет Mercedes-Benz E500 (W124) 1993-года выпуска. Этот автомобиль был изготовлен вручную на заводе Porsche. Под капотом эксклюзивного Mercedes-Benz установлен 5-литровый двигатель V8. До первой стони этот седан разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Заявленный производителем расход топлива в городском цикле - 16.9 л. на сотню. За всю историю было выпущено 10 479 экземпляров E500 в этом кузове.



Также Роуэн Аткинсон хочет избавиться от Lancia Thema первых годов выпуска. Этот автомобиль сложно назвать уникальным (всего было выпущено 336 476 экземпляров), но ценности выставленного на аукцион лота добавляет сам факт пребывания в коллекции знаменитого актера.

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Напомним, что в 2015 году Роуэн Аткинсон продал через аукцион свой McLaren F1 за ошеломляющие 8 миллионов фунтов стерлингов (11,1 миллиона долларов США). Огромная сумма даже для такого эксклюзивного автомобиля, особенно учитывая, что данный шедевр автомобильной промышленности был разбит дважды за свою историю. Затраты на два ремонта составили почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиона долларов).