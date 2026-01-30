Mercedes-Benz готує розкішні роботаксі на базі нового S-Class: що відомо

Mercedes‑Benz переходить до нового етапу розвитку автономного транспорту, використовуючи флагманський Mercedes‑Benz S‑Class як основу для сервісів роботаксі рівня SAE Level 4. Саме цей автомобіль обрали через поєднання преміального комфорту, найвищих стандартів безпеки та сучасної електронної архітектури.

До речі Mercedes‑Benz суттєво знизив вартість електричного G-класу

Чому саме S-Class

Новий S-Class спочатку проєктувався як платформа, готова до безпілотного майбутнього. Автомобіль має дубльовані системи кермування, гальмування, живлення та обчислювальних модулів. Це дозволяє реалізувати так званий fail-safe-режим, коли машина здатна безпечно завершити маневр навіть у разі відмови окремих компонентів.

У поєднанні з MB.OS така архітектура відкриває шлях до запуску безпілотних шатлів у Північній Америці, Європі, Азії та на Близькому Сході.

Партнерства, без яких роботаксі не працює

Ключову роль у проєкті відіграє співпраця з NVIDIA. Саме вона відповідає за апаратну та програмну основу автономного водіння, використовуючи платформу NVIDIA DRIVE Hyperion та повний стек програмного забезпечення DRIVE AV для рівня L4. Окремий акцент робиться на відкриті AI-моделі, симуляції та навчальні набори даних, які мають забезпечити «мислячу» та безпечно орієнтовану автономність.

Паралельно Mercedes-Benz розвиває ще один напрям у співпраці з компанією Momenta, зосереджений на комерційному використанні роботаксі. У цьому випадку оператором сервісу виступає Lumo, яка планує запуск перших безпілотних S-Class у Абу‑Дабі вже цього року.

До речі роботаксі знову потрапило в аварію

Роботаксі як преміальний сервіс

Mercedes-Benz відкрито говорить про новий підхід до автономних перевезень. Йдеться не про утилітарні капсули, а про справжній люксовий досвід. Саме тому до екосистеми планують долучитися й глобальні сервіси мобільності, зокрема Uber, які зацікавлені у форматі «бізнес-клас без водія». Комфорт заднього ряду, тиша, плавність ходу та цифрові сервіси мають стати ключовими перевагами такого транспорту.

Що це означає для ринку

Вихід Mercedes-Benz у сегмент роботаксі на базі серійної моделі S-Class може змінити сприйняття автономного транспорту. Компанія фактично робить ставку на безпеку та преміум-якість як головні аргументи, відмежовуючись від експериментальних рішень стартапів. Перші тести в Абу-Дабі покажуть, наскільки швидко ця концепція може масштабуватися на інші регіони.