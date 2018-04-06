Перше покоління Mercedes-Benz ML в кузові W163 має досить спірний дизайн, але його ходові і експлуатаційні якості до сих пір знаходяться на досить високому рівні. Традиційно стабільним є і попит на автомобілі цієї марки.

Зараз на українському ринку вартість Mercedes-Benz ML W163, які випускалися з 1997 по 2005 рік, становить від 6 000 до 15 000 доларів. Аналогічні варіанти "на бляхах" коштують від 3 000 до 7 000 доларів. При цьому кількість пропозицій розмитнених і нерозмитнених автомобілів приблизно однакова.

Читайте також: Skoda Octavia "на бляхах" - удачный компромисс

Mercedes-Benz ML володіє хорошими позашляховими якостями

Двигун Mercedes-Benz ML

Переважна більшість Mercedes-Benz ML W163 з європейською реєстрацією, які пропонуються в Україні, обладнані 5-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 2,7 л, який видає потужність в 170 к.с.

Дизельний двигун об'ємом 2,7 л. може піднести сюрприз

Двигун із заводським маркуванням OM612 є відносно надійним мотором. Характерні слабкі місця – корінні підшипники колінчастого вала і турбіна. Ресурс турбокомпресора досить великий і досягає 300-400 тис. км. А ось з корінними підшипниками проблеми можуть виникнути неочікувано.

Іноді вихід з ладу корінних підшипників коленвала буває викликаним тепловою деформацією блоку циліндрів

Проблеми з корінними підшипниками викликані конструктивними особливостями. Від свого 4-ціліндровго побратима 5-циліндровий OM612 відрізняється кількістю циліндрів і, відповідно, довгжиню коленвалу. При цьому збалансованість двигуна гірша, ніж у чотирьох і шести циліндрових агрегатів. Неякісне масло і його несвоєчасна заміна для цього мотора неприпустимі. Чіп-тюнінг теж.

Читайте також: Стало відомо, як перекриють кордон для "евроблях"

Вчасно помітити цю стрімко прогресуючу несправність можна при плановій заміні масла. Якщо на фільтруючому елементі є блискітки (частинки зруйнованих вкладишів), мотор вимагає якнайшвидшого ремонту. Бюджет такого заходу 1000-1500 доларів, а займає ця процедура як мінімум кілька тижнів, але іноді розтягується і на місяці.

ПНВТ може "померти" після однієї заправки неякісним паливом

Втім, деякі фахівці пов'язують руйнування вкладишів коленвала з перепрошиванням програмного блоку двигуна. Зміна програмного забезпечення потрібна в разі видалення сажі фільтрів або для збільшення встановленої заводом виробником потужності мотора. Також підвищене навантаження опори коленвали відчувають при тривалій некоректній роботі паливної системи.

Форсунка, яка “ллється” може стати причиною серйозної поломки двигуна

Паливна система Мерседеса МЛ

Паливна система вимоглива до якості солярки. Навіть одна заправка неякісним паливом може привести до виходу з ладу ПНВТ. Його реставрація обходиться в 800-1000 доларів. Досить часто прогорають мідні кільця під паливними форсунками. Саме кільце ущільнювача коштує недорого – 2-5 доларів, але для його заміни потрібен спеціальний знімач, який дозволить витягти з колодязя форсунку, яка прикипіла. Відповідно звернень на фірмовий або спеціалізований сервіс уникнути навряд чи вдасться.

Автоматичні коробки передач при своєчасному обслуговуванні нарікань не викликають

Трансмісія W163

Автоматичні гідромеханічні коробки передач, в парі з якими працює дизельний двигун, славляться своєю надійністю. Єдина вимога – своєчасне і якісне обслуговування. Наприклад, заміна масла і фільтра в АКПП на рекомендовані заводом-виробником обходиться в 150-200 доларів. Експерименти з більш доступними розхідниками часто закінчуються виходом з ладу всього агрегату.

Кузов і рама схильні до корозії – перед купівлею їх обов'язково потрібно перевірити

Кузов та рама Mercedes-Benz ML

Кузов Mercedes-Benz ML першого покоління, також як і інших автомобілів цього бренду тих же років випуску, схильний до корозії. Часто цілі зовні екземпляри мають прогниле днище і колісні арки. Нерідко корозія пошкоджує і раму. Тому перед покупкою слід обов'язково оглянути автомобіль знизу.

Задня підвіска досить міцна навіть для наших доріг

Ходова частина Mercedes W163

Підвіска W163 відрізняється відносною довговічністю. Іноді виходять з ладу підшипники ступиці – 50-80 доларів за деталь і 20-50 за роботу по заміні. Після 200 -250 тис км пробігу розбовтуються нижні кульові опори передньої підвіски – по 50-100 доларів за кожну запасть і 30-50 за її заміну. Схожий ресурс мають і верхні важелі, але коштують вони по 150-200 доларів за штуку.

Передня підвіска теж має пристойний запас міцності

Задня підвіска має деякі загальні елементи з передньою – підшипники ступиці і нижні кульові опори уніфіковані. Важелі і сайлетблоки задньої підвіски виходжують по 250-300 тис. км. Бюджет на їх заміну становить 500-600 доларів. Просідаючі після 300-400 тис. км. пробігу задні пружини коштують близько 100-150 доларів за штуку. Приблизно такий же цінник і на задні амортизатори. Передні амортизатори дешевші – 60-80 доларів за штуку, а торсіони передньої підвіски вкрай рідко виходять з ладу.

Для діагностики електрики і електроніки потрібне дороге обладнання. Це прив'язує автомобіль до фірмового або спеціалізованого сервісу

Електрика та електроніка

Біч стареньких Mercedes-Benz ML – електрика і електроніка. Практично всі операції по діагностиці можна зробити виключно за допомогою дилерського сканера Mercedes Star Diagnosis. Тому будь-яка, навіть сама незначна поломка або помилка в електроніці змушує шукати спеціалізований сервіс, або звертатися до офіційних дилерів Mercedes-Benz.

Читайте також: Какой автомобиль на еврономерах выбрать: примеры

Загалом, покупка Mercedes-Benz ML “на бляхах” – захід ризикований. Найціннішою запчастиною цього автомобіля є двигун. На нього завжди є попит, оскільки він використовується на багатьох комерційних автомобілях марки. ML з живим мотором охоче купують на розбір. Але при експлуатації W163 потрібно бути готовим до сюрпризів. Також варто враховувати, що цей автомобіль дуже вимогливий до якості і своєчасності сервісного обслуговування. Заїжджати на ньому на універсальну, яка не спеціалізується по цій марці автомобілів СТО не бажано.