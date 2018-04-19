У Мережі з'явилося оголошення про продаж броньованого лімузину Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W220), що раніше належав до гаражу спеціального призначення Російської Федерації.

Автомобіль побудований на спецзамовлення і використовувався для перевезення президента РФ Володимира Путіна. Ціна, вказана в рублях і еквівалентна140 тис. доларів. Оголошення розміщене на сайті Auto.ru.

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В описі зазначено, що лімузин Mercedes-Benz зараз знаходиться в приватній колекції. Бронекапсула машини відповідає вимогам захисту класу B7 / B7 (витримує постріли кулями калібру 7.62 зі сталевим сердечником).

Mercedes-Benz S600 Pullman Guard оснащений 5,8-літровим двигуном потужністю 367 кінських сил і 530 Нм крутного моменту. Коробка - пятидіапазоний "автомат". З нуля до "сотні" неброньований автомобіль здатний розганяти за 6,3 секунди. Максимальна швидкість 250 кілометрів на годину.

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Нагадаємо, що в грудні 2016 року у німецькому порталі mobile.de було опубліковано оголошення про продаж лімузину Mercedes-Benz Guard Pullman S600 (W140), який, як стверджує продавець, використовувався президентом Росії Володимиром Путіним. Автомобіль оцінили в 1,3 млн євро.