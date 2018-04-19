У Мережі з'явилося оголошення про продаж броньованого лімузину Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W220), що раніше належав до гаражу спеціального призначення Російської Федерації.<p>Автомобіль побудований на спецзамовлення і використовувався для перевезення президента РФ Володимира Путіна. Ціна, вказана в рублях і еквівалентна140 тис. доларів. Оголошення розміщене на сайті Auto.ru.</p> <p class="read-also">Читайте также: <a href="https://auto.24tv.ua/ru/grojsman_poobeshhal_ne_povyshat_ceny_na_toplivo_n3554">Гройсман пообіцяв не підвищувати ціни на паливо</a></p> <p>В описі зазначено, що лімузин Mercedes-Benz зараз знаходиться в приватній колекції. Бронекапсула машини відповідає вимогам захисту класу B7 / B7 (витримує постріли кулями калібру 7.62 зі сталевим сердечником).</p> <p>Mercedes-Benz S600 Pullman Guard оснащений 5,8-літровим двигуном потужністю 367 кінських сил і 530 Нм крутного моменту. Коробка - пятидіапазоний "автомат". З нуля до "сотні" неброньований автомобіль здатний розганяти за 6,3 секунди. Максимальна швидкість 250 кілометрів на годину.</p> <p class="read-also">Читайте также: <a href="https://auto.24tv.ua/ru/v_ukraine_poyavilsya_novyj_jelektromobil_za_150_tysyach_griven_n3567">В Україні зявився новий електромобіль за 150 тисяч гривен</a>ь</p> <p>Нагадаємо, що в грудні 2016 року у німецькому порталі mobile.de було опубліковано оголошення про продаж лімузину Mercedes-Benz Guard Pullman S600 (W140), який, як стверджує продавець, використовувався президентом Росії Володимиром Путіним. Автомобіль оцінили в 1,3 млн євро.</p> <div class="fotorama" data-allowfullscreen="native" data-nav="thumbs"> <img alt="" class="gl-img-7716" data-caption="" src="/resources/photos/news/201804/3569__85cf8d28-813f-4999-a5a7-8a847e41c1f6.jpeg"> <img alt="" class="gl-img-7713" data-caption="" src="/resources/photos/news/201804/3569__525f6344-220a-4e23-846c-c0b9610cd574.jpeg"> <img alt="" class="gl-img-7717" data-caption="" src="/resources/photos/news/201804/3569__b78a392f-cc36-4fe0-b9f2-32621690b57c.jpeg"> <img alt="" class="gl-img-7715" data-caption="" src="/resources/photos/news/201804/3569__4578bbc1-9c16-413f-bc16-45d81f11c241.jpeg"> <img alt="" class="gl-img-7714" data-caption="" src="/resources/photos/news/201804/3569__1086e5b1-5da3-4d6f-b523-a0870bae94ad.jpeg"> </div>
Mercedes-Benz Путіна виставлений на продаж
10:46, сьогодні
Джерело: segodnya.ua