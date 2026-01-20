Mercedes-Benz суттєво знижує ціну електричного G-Class: скільки тепер коштує позашляховик

У США електричний Mercedes-Benz G580 тепер пропонується з бонусом у розмірі 10 000 доларів, пише Auto24, посилаючись на Carscoops. Головна новина полягає в тому, що ця знижка діє для всіх типів покупок. Раніше бонус становив 5000 доларів і був доступний виключно для лізингу, але тепер автовиробник вирішив зробити крок назустріч ширшому колу клієнтів.

Формально стартова ціна американської версії чотиримоторного електричного G-Class становить 164 550 доларів. Однак насправді більшість дилерів продають автомобіль значно дорожче. Типові цінники на G580 EQ коливаються в межах 180–190 тисяч доларів, а екземпляри за рекомендованою ціною є радше винятком.

Чи достатньо цього для покупців G-Class

Навіть за базової ціни бонус у 10 000 доларів означає знижку приблизно на шість відсотків. Для клієнтів, які звикли купувати G-Class без особливих компромісів, така сума навряд чи стане вирішальним аргументом. У цьому сегменті вона швидше сприймається як приємне доповнення, а не як серйозний стимул змінити рішення на користь електричної версії.

Контраст на тлі успіху бензинових версій

Ситуація виглядає особливо контрастною на тлі рекордних продажів традиційних G-Wagen. За підсумками минулого року Mercedes-Benz поставив по всьому світу 49 700 автомобілів G-Class — це на 23% більше, ніж роком раніше, і найкращий результат за всю історію моделі.

Водночас компанія не розкриває, яку частку в цьому обсязі становить саме електричний G580, але очевидно, що попит на електричний варіант значно нижчий. Раніше в галузевих звітах електричний G-Class уже називали слабким за продажами — станом на весну 2025 року в Європі реалізували близько півтори тисячі автомобілів, а в Китаї рахунок ішов лише на десятки.

Ставка на терпіння

Попри все це, Mercedes-Benz не відмовляється від ідеї електричного G-Class. Бонус у 10 000 доларів виглядає радше спробою виграти час і поступово змінити сприйняття моделі, ніж різким інструментом для збільшення продажів. Чи зможе така стратегія переконати покупців, для яких G-Class — це насамперед звук і характер, покаже лише час.