Mercedes-Benz відкличе з продажу мільйон автомобілів через потенційні проблеми з гальмівною системою.

Федеральне транспортне управління Німеччини повідомило, що це рішення стосуватиметься автомобілів, випущених у період з 2004 до 2015 роки, серії позашляховиків ML і GL, а також мінівенів R-класу.

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"Корозія підсилювача гальм може у гіршому разі призвести до порушення зв'язку між педаллю гальма та гальмівною системою. Внаслідок цього робоче гальмо може перестати працювати", – пояснили в управлінні.

Mercedes-Benz підтвердив цю інформацію, уточнивши, що рішення було ухвалено на основі "аналізу окремих звітів для певних автомобілів". Компанія заявила, що негайно зв'яжеться з власниками машин, яких це потенційно могло зачепити.

Процес відкликання передбачатиме огляд авто і, у разі необхідності, заміну деталей. У компанії просять клієнтів не сідати за кермо, доки не буде проведено необхідної перевірки.