Пікап, який так і не з'явився в Україні, швидше за все, перестануть випускати.

Концерн Daimler AG вирішив відмовитись від випуску пікапа Mercedes-Benz X-класу, оскільки він не виправдав сподівань. Модель, яка випускається з 2017 року на заводі Nissan в Барселоні (Іспанія), погано продається. В минулому році по всьому світу було продано лише 16700 пікапів з зіркою на капоті.

Головна причина низької популярності – в високій ціні. Наприклад, в Німеччині модель коштує від 37 294 євро, що значно дорожче, ніж конкуренти та одноплатформенний Nissan Navara. Окрім того, репутацію пікапу зіпсували кілька відзивних кампаній.

Нагадаємо, що на заводі "АвтоВАЗ" штампували підробні шильдики Mercedes.