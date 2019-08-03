Mercedes-Benz нині шукає можливості для економії. Саме тому компанія вирішила припинити виробництва пікапа Mercedes-Benz X-класу.

Модель, яку створили на базі Nissan Navara і випускають в Іспанії, виявилася занадто дорогою з базовою ціною майже 50 тисяч євро. За 2018 рік реалізовано трохи менше ніж 17 тисяч машин.

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На європейському ринку модель серйозно поступається не тільки таким лідерам як Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara Mitsubishi L200, але навіть таким скромним гравцям як Isuzu D-Max.



Mercedes-Benz X-klass

Пікап із зіркою на капоті не виправдав очікувань керівництва і згодом буде викреслений з лінійки моделей.





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