Новинки оснастили дволітровою "турбочетвіркою", яка стала найпотужнішим серійним чотирициліндровим мотором в світі.

На Фестивалі швидкості в британському Гудвуді дебютували хетчбек Mercedes-AMG A45 і седан Mercedes-AMG CLA45 з 421-сильним дволітровим чотирициліндровим мотором.

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Компанія Mercedes-AMG представила на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді топові версії хетчбека A-Class і седана CLA - з індексом 45.

У стандартній версії двигун Mercedes-AMG A45 і Mercedes-AMG CLA45 розвиває 387 л. с. і 480 Н • м крутного моменту, тоді як в топової S-модифікації "четвірка" видає 421 силу і 500 ньютон-метрів.

У двигуні застосували багато технічних рішень, розроблені для чотирьохлітрових твін-турбомоторів V8, яким в тому числі оснащується суперкар Mercedes-AMG GT. 16-клапанний силовий агрегат отримав двухпоточний турбонагнетатель з перепускним клапаном з електронним управлінням, два верхніх распредвала і водяний насос з електронним управлінням.

Двигун працює в парі зі спеціально налаштованої восьмиступінчастою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями і системою повного приводу 4Matic +. У автомобіля з'явився спеціальний режим дріфту, що дозволяє відправляти машину в керований занос. Він активується при відключенні системи динамічної стабілізації і перекладу коробки в ручний режим, після чого більшість тяги починає передаватися на задні колеса.

Mercedes-AMG A45 S здатний прискорюватися з місця до першої "сотні" за 4 сек., А CLA45 набирає 100 км / год на 0,1 сек. повільніше. Максимальна швидкість примусово обмежена 250 км / ч, однак при замовленні пакета AMG Driver's Package електронний "ошийник" перенесуть на позначку 270 км на годину. При цьому хетчбек A45 S зможе набирати "сотню" за 3,9 секунди.

Всього передбачено шість драйверс режимів: Comfort, Sport, Sport +, Slippery, Individual і гоночний Race. При цьому останній передбачений тільки для топових S-версій новинок як частина опционального спортивного набору AMG Dynamic Pus.

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Mercedes-AMG A45 і Mercedes-AMG CLA45 отримали нову рульову рейку з регульованим передавальним відношенням і двома варіантами керуючої електроніки, які змінюються в залежності від вибору режиму їзди. Топові варіанти новинки також оснастили шести- і однопоршневими гальмівними механізмами спереду і ззаду відповідно.