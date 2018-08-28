130 років тому у серпні Берта Бенц здійснила історичну поїздку триколісній самохідній колясці Patent-Motorwagen, створеній її чоловіком.

Фактично, першим автомобілістом у світі була жінка! Так стверджує Mercedes-Benz, підкріплюючи це твердження гарною короткометражкою.

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“У 1888 Карл Бенц збудував перший у світі автомобіль. Однак не вірив, що він готовий виїхати на дороги. Але одна жінка знала, що світ вже готовий побачити диво. Це була його дружина – Берта Бенц”, – говориться на початку ролику. “Ніхто не вірив, що автомобіль як явище має майбутнє. І ніхто не вірив своїм очам, бачачи за кермом автомобіля жінку”.



Фото: Берта Бенц / republic.ru

Та фрау Бенц дійсно зробила це. Вже під час першої поїздки їй довелось зіткнутись з труднощами, неминучими для піонерів будь-якої справи. Так, автомобілю знадобилась дозаправка. Оскільки АЗС у той час не існувало, за пальним вона вирушила до аптеки, де прибала 10 літрів лігроїну – цей нафтопродукт використовувався для прання.

Далі Берті довелось самотужки провести дрібний ремон машини у польових умовах. Маршрут поїздки прокладався так, аби поблизу були водойми – двигуну потрібна була вода для охолодження. Наприкінці подорожі довжиною майже 200 км машина усе ж здалась і останні кілька кілометрів її довелось штовхати. Але сама поїзда Берти Бенц стала поштовхом для сталого розвитку автомобілебудування та поширення машин по усьому світу.

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