Mercedes-AMG готує до серійного виробництва низку електромобілів, але однією з проблем цих машин є абсолютна безшумність.

Такій проблемі представники автокомпанії знайшли вирішення. Щоб електрокар Mercedes наділити їх справжнім "голосом", німецький виробник збирається залучити не тільки експертів з різних галузей, але й американську рок-групу Linkin Park.

Читайте також: Новий позашляховик Rolls-Royce потрапив в об'єктиви папараці

Робота ведеться не тільки над такими топовими проектами, як гіперкар Project One, але й над більш земними варіантами, як, наприклад, нове покоління гібридного чотиридверного купе CLS.

В якій рекламі з'явився BMW М3 1986 року та чому Tesla проти того, щоб на її станціях заряджалися таксі чи інші службові електрокари – дивіться у програмі.