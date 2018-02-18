Одна из самих популярных моделей на иностранных номерах сейчас - Mercedes-Benz E-класс (W210), выпускавшаяся с 1995 по 2002 год. Стоит ли с ней связываться сейчас?

Эпоха первоначального накопления капитала уже минула. Но те, кто не успел этот самый капитал накопить, хорошо помнят победы успешных предпринимателей, казнокрадов и рэкетиров. Видимо, попытки им подражать вызывают столько интереса к Mercedes-Benz E-класс. По статистике запросов самого популярного в Украине Интернет-ресурса по продаже б/у автомобилей, E-класс занял первое место.

Когда-то W210 был признаком высокого статуса его владельца

Естественно, интересуются в первую очередь экземплярами «на бляхах». В этом нет ничего удивительного, ведь цена нерастаможенных Mercedes-Benz E-Класс составляет смешные для “Мерса” 1 200 - 3 500 долларов. При этом аналогичные экземпляры на украинских номерах оцениваются продавцами от 4 000 до 12 000 долларов.

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Найти Mercedes-Benz E-klass в таком состоянии, как на фото, практически невозможно

Кузов Mercedes-Benz E-класс. Низкая цена польских и литовских Мерседесов E-класса во многом обусловлена плохим состоянием кузова. Антикоррозийная защита этих автомобилей очень слабая, а жесткий прибалтийский климат в тандеме с годами делают из E-класса ржавое решето. Днище, пороги, крылья, двери… ржавеет все. Большинство самых доступных экземпляров “на бляхах” в автосервисах даже не могут поднять на подъемник по причине сгнивших поддомкратников и порогов.

Коррозия беспощадна к шедевру немецкого автопрома

Моторная гамма Mercedes-Benz E-класс W210 была очень обширна: бензиновые двигателя начинались с рядных 2-литровых четверок и заканчивались топовым V8 объемом 4,2 л. Были и эксклюзивные версии E60 AMG с 6-литровым мотором. Дизеля тоже начинались с объема 2-литра но заканчивались на 3,2 литровой рядной турбо-шестерке.

Версии с многолитровыми моторами встречаются не так часто

Самыми популярными “ешками на бляхах” у нас являются версии с 2,2-литровыми 2,7-литровыми дизельными моторами. Ранние E-класс оснащались атмосферным 2,2-литровыми дизельным двигателем с маркировкой 604. Это один из самых надежных агрегатов, но среди его недостатков – шумная работа и низкая литровая мощность. В то же время этот дизель обладает огромным моторесурсом и при надлежащем обслуживании не доставляет хлопот владельцу.

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Атмосферный дизель – самый надежный и долговечный мотор

Турбодизельные моторы объемом 2.2 л имели два варианта форсировки – 125 и 143 л.с. Оба обозначались маркировкой 611. Естественно, наличие турбины дает о себе знать владельцам автомобилей, пробег которых подобрался к 300 тыс. км. Неоригинальный нагнетатель компании Garrett стоит 700 – 800 долларов. Примерно в такую же цену обойдется реставрация родной турбины. Цена оригинальной детали – 1 400 долларов.

Турбина существенно удорожает эксплуатацию старого автомобиля

Есть у моторов 611 еще одна болячка – прогорающие уплотнения топливных форсунок. Сама уплотнительная шайба стоит недорого(1-2 доллара), но достать закоксовавшуюся в алюминиевой головке блока форсунку для замены уплотнителя – задача не из легких.

Некоторые специализированные сервисы используют для этого специальные гидравлические съемники, но даже это не всегда спасает от разрушения форсунки, которое тянет за собой демонтаж ГБЦ. В конечном итоге, неудачный демонтаж форсунки может вылиться в 1000 - 1500 долларов и несколько недель жизни без автомобиля.

Каждая топливная форсунка в оригинале стоит около 300 долларов

Второй по популярности дизель, объемом 2,7 имеет маркировку 612. Он не уступает своему младшему брату в количестве возможных неприятностей. Кидающая масло турбина – вполне нормально явление после 300 тыс. км. Но беда в том, что этот мотор более экологичен и оборудован сажевыми фильтрами. Их удаление дело нехитрое, с этим справятся в любом гараже. Но перепрошивка блока управления – операция не из дешевых, она требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации мастера.

Сажевый фильтр можно вырезать, но после этого потребуется перепрошивка

Механические коробки передач Mercedes-Benz E-класса достаточно надежны и долговечны. При больших пробегах проблемы могут возникнуть лишь с приводом переключения передач, но ремонт таких дефектов недорогой. Нормальный ресурс сцепления – 100 – 200 тыс. км. в зависимости от интенсивности стартов. Цена комплекта сцепления автомобилей с дизельным мотором 2,7 л. – 200 - 300 долларов. Но каждую второю замену сцепления, как правило, сопровождает замена демпферного маховика. Его цена 500 – 600 долларов.

Демпферный маховик ремонту не подлежит – только замена

Для турбодизелей объемом 2,2 л. комплект сцепления стоит чуть дешевле, но в поздних выпусках выжимной подшипник гидравлический и в комплект не входит. Его придется докупать отдельно. Цена – около 400 долларов.

Гидравлический выжимной подшипник стоит не дешево

Все автоматические коробки Mercedes-Benz E-класс надежны и долговечны только при качественном и своевременном обслуживании. Причем производитель постарался максимально авторизировать сервис. На поздних версиях пользователь самостоятельно не может даже проверить уровень масла – щуп, это инструмент, хранящийся в сервисном центре, а на его месте в автомобиле просто заглушка. Качественное масло, фильтр, прокладка поддона коробки и работа по замене обойдется в 100 – 200 долларов (в зависимости от объема масла в АКПП).

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АКПП требует качественного и своевременного обслуживания

Передняя подвеска у Mercedes-Benz E-класс W210 достаточно надежная – она не требует вмешательств вплоть до 150 тыс. км. Нижние рычаги подвески практически вечные, изнашиваются только нижние шаровые опоры, которые в оригинале стоят около 50 долларов за штуку. Верхние рычаги меняются только в сборе, но тоже стоят около 50 долларов.

Детали передней подвески достаточно долговечны и не очень дороги

Задняя многорычажка тоже достаточно долговечна, но ее ремонт более трудоемкий. Комплект неоригинальных рычагов стоит порядка 150 – 200 долларов, а работа по их замене может стоить от 50 до 150 долларов в зависимости от уровня сервиса.

Пружины и амортизаторы выхаживают по 250 – 300 тысяч километров но стоят не дешево. Замена всех четырех пружин и амортизаторов потянет из бюджета 600-800 долларов вместе с работой по их установке.

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Задняя многорычажка потребует переборки после 200-300 тыс. км. пробега

Электика и электроника не сильно досаждают владельцам старых Mercedes-Benz E-класс, но стоит помнить, что для квалифицированной диагностики на сервисном центре обязательно должен быть специальный прибор Star Diagnosis. Стоит он недешево, соответственно позволить себе его покупку могут лишь те автосервисы, которые специализируются на Mercedes-Benz.

Оборудование для диагностики стоит дорого, потому есть не на всех СТО

В целом, старый E-класс – очень достойный автомобиль, но найти экземпляр с целым, не поврежденным коррозией кузовом очень непросто. К тому же следует помнить, что содержание любого Mercedes-Benz – удовольствие не из дешевых. А содержание старого “Мерса” – роскошь даже для богатых людей.

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