MG Cyberster вже в Україні: 510-сильний родстер із дверима “крила метелика”

Силует Cyberster поєднує традиційні пропорції родстера з футуристичними елементами — довгим капотом, низькою посадкою та плавними лініями кузова. Безрамкові двері, що відкриваються вгору, створюють вражаючий ефект, тоді як електричний м’який дах складається лише за 10 секунд, перетворюючи автомобіль із купе на кабріолет.

Дві версії — до 510 к.с. і 3,2 секунди до 100 км/год

Для українського ринку MG пропонує дві модифікації Cyberster.

Trophy — один електродвигун на задній осі потужністю 340 к.с., запас ходу до 507 км (за циклом WLTP).

GT — повний привід від двох електромоторів загальною потужністю 510 к.с. і 725 Нм крутного моменту. Розгін 0–100 км/год займає 3,2 секунди, запас ходу — до 443 км (WLTP).

Обидві версії оснащено батареєю ємністю 77 кВт-год, що підтримує швидке заряджання від 10% до 80% за 38 хвилин.

Дизайн, який привертає увагу

Cyberster продовжує понад 100-річну історію спортивних авто бренду MG. Його дизайн базується на філософії Pioneering Design — класичні британські пропорції з акцентом на аеродинаміку та сучасну естетику. Коефіцієнт опору повітря становить 0,269 Cd, а характерна задня частина Kammback і нові фари Stormeye Headlights відсилають до легендарного MG B Roadster.

MG B Roadster та MG Cyberster

Особливу увагу інженери приділили дверям “крила метелика” — вони мають інтелектуальний електропривід, сенсори перешкод, антизатиск та стабільну роботу навіть у складних погодних умовах.

Технологічний салон і преміальний комфорт

Усередині — три екрани, цифрове кермо MG Sport та сидіння нового покоління з комбінації шкіри й алькантари. Аудіосистема Bose з вісьмома динаміками створює ефект концертної зали, а технологія AudioPilot автоматично регулює звучання залежно від швидкості та шуму. За допомогою мобільного додатку iSMART власники можуть дистанційно керувати заряджанням, кліматом, безпекою та перевіряти стан батареї

Динаміка та безпека

Cyberster отримав передню підвіску з подвійним поперечним важелем, задню п’ятиважільну незалежну конструкцію, розподіл ваги 50:50 і низький центр тяжіння — лише 440 мм. Гальмівна система Brembo з 4-поршневими супортами дозволяє зупинити авто зі 100 км/год за 33 метри.

Водіям доступні режими Comfort, Sport, Super Sport та Launch Control, а комплекс систем ADAS забезпечує адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, контроль смуги й запобігання відкриттю дверей при наближенні перешкод. MG Cyberster вже доступний для замовлення в офіційних дилерських центрах. Ціни стартують від 2 054 400 гривень.

“Cyberster уособлює ДНК MG — поєднання британського стилю, драйву та сучасних технологій. Цей автомобіль створений для тих, хто цінує емоції за кермом і мислить прогресивно”, — зазначив Марк Парех, бренд-директор MG в Україні.