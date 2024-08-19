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Міноборони закупило для ЗСУ китайські пікапи Great Wall, чий виробник визнаний спонсором війни

19 серпня Міноборони України повідомило, що "Агенція оборонних закупівель" поставила для потреб ЗСУ 154 пікапи Great Wall. Торік Національне агентство з питань запобігання корупції внесло їх виробника до спонсорів війни.
Міноборони закупила для ЗСУ півтори сотні пікапів Great Wall Wingle 5 - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Пікапи Great Wall Wingle 5 придбані за програмою держзакупівель

Валентин Ожго
logo20 серпня, 08:31
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Придбали машини через систему закупівель на платформі Prozorro.

У тендерах на постачання позашляховиків брало участь 11 кандидатів. Переміг постачальник, котрий запропонував ціну 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Понад рік тому, у травні 2023-го, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у державі-терористці.

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Попри це, Міноборони закупило китайських пікапів на загальну суму 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет України. Тобто понад 100 млн грн надійде китайцям, які активно працюють на російському ринку.

Пікапи та інший транспорт на базі шасі моделі Great Wall Wingle 5 допущені до експлуатації Міністерством оборони та активно використовуються підрозділами Сил оборони України.

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Машини екологічного формату Євро-4 мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 к.с. й 6-ступеневу механічну коробку передач.

Автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також спроможні тягнути на буксирі причеп масою 0,85 тонни. У кузові є змога розмістити до 4 осіб особового складу чи додаткове обладнання під озброєння.

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