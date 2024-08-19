Міноборони закупило для ЗСУ китайські пікапи Great Wall, чий виробник визнаний спонсором війни

Придбали машини через систему закупівель на платформі Prozorro.

У тендерах на постачання позашляховиків брало участь 11 кандидатів. Переміг постачальник, котрий запропонував ціну 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Понад рік тому, у травні 2023-го, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у державі-терористці.

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Попри це, Міноборони закупило китайських пікапів на загальну суму 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет України. Тобто понад 100 млн грн надійде китайцям, які активно працюють на російському ринку.

Пікапи та інший транспорт на базі шасі моделі Great Wall Wingle 5 допущені до експлуатації Міністерством оборони та активно використовуються підрозділами Сил оборони України.

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Машини екологічного формату Євро-4 мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 к.с. й 6-ступеневу механічну коробку передач.

Автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також спроможні тягнути на буксирі причеп масою 0,85 тонни. У кузові є змога розмістити до 4 осіб особового складу чи додаткове обладнання під озброєння.