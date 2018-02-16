Наміри у Джима Реткліффа цілком серйозні - він вже уклав угоду з Mercedes-Benz, за якою німецькі інженери мають розробити новий позашляховик за мотивами знятого з виробництва Defender.

Британський мільярдер домовився з MBtech – інженерним підрозділом Mercedes-Benz, про створення гідної заміни для Land Rover Defender, який більше не випускається.

Як повідомляє Autocar, магнат Джим Реткліфф який є засновником хімічної компанії Ineos. Нещодавно він уклав угоду з компанією MBtech, за умовами якої інжинірингова та консалтингова фірма виділить 200 спеціалістів Mercedes-Benz для розробки нового позашляховика за мотивами Defender.

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Нова модель отримала ім'я Projekt Grenadier за назвою улюбленого пабу мільярдера. Автомобіль повинен отримати дизельний двигун, але вивчається можливість створення гібридної чи навіть електричної модифікації. Прогнозується поява новинки на ринку не пізніше 2021 року. Реткліфф має намір випускати щонайменше 25 тисяч автомобілів на рік, а складання Дефендера налагодити на одному з європейських підпреємств. Врато відзначити, що багато автовиробників зараз відмовляються від виробництва у Європі через високу вартість витрат.

Також нагадаємо, що Land Rover Defender був знятий з виробництва у січні 2016 роки, після 67 років випуску, через посилення екологічних вимог. Наступник Land Rover Defender повинен з'явитися в 2018-2019 роках. Раніше компанія Land Rover заборонила пану Реткліффу використовувати бренд Defender, оскільки під цим ім'ям буде випускатися наступник моделі.

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