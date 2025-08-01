Міст біля Ворохти відновили до стану нового

Попереднім обстеження виявлено значне руйнування кам’яних берегових опор та підмив водами річки фундаментів опор. Про це розповідається на ФБ-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

Завдяки додатковому фінансуванню й великому терпінню місцевих жителів, яким три роки довелося чекати цього моменту, проблему вдалося вирішити.

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Нагадаємо, міст повинні були відремонтувати й ввести в експлуатацію ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення та припинення фінансування роботи призупинили.



Тепер переїзд транспорту по тимчасовій переправі повз цей об’єкт буде в минулому, оскільки міст на дорозі Р‑24 Татарів – Кам’янець‑Подільський через річку Мачура біля Ворохти знову повернуть в роботу.

Зроблено на совість та на десятиліття. Фото: Служба відновлення

Практично це новий міст. Будівельники демонтували конструкції старої споруди та звели новий міст довжиною 18,5 погонних метрів.

Що ще зроблено:

демонтаж об’їзного мосту;

влаштування водоскидних споруд;

рекультивацію об’їзної дороги;

влаштування бар’єрного огородження;

нанесення дорожньої розмітки;

влаштування дорожніх знаків.

Загалом у межах Івано-Франківської області протяжність траси Р‑24 — майже 178 км, на якій є чимало мостів, зокрема два — через річку Дністер.

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Найбільше ж мостових споруд на цій дорозі — в гірській місцевості Прикарпаття. Тож їх оновлення має стратегічно важливе значення для забезпечення логістики.