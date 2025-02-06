Мобільна польова лабораторія замінить криміналістичний інститут для розслідування злочинів росіян

Для охопленої війною України такий мобільний лабораторний вузол технічного, біологічного та хімічного аналізу допоможе в розслідуванні воєнних злочинів російських окупаційних військ.

Окрім цього, фахівці зможуть встановити імена як мирних загиблих, так і захисників, тіла яких знаходять в зоні ведення бойових дій та звільнених територій. Про це йдеться на відомчому сайті Міноборони Нідерландів.

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Мобільна лабораторія JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory) складається з 13 контейнерів, які транспортуються з місця на місце звичайними напівпричепами для перевезення морських контейнерів. В зоні тимчасової дислокації такі модулі розвантажуються автомобільним краном вантажністю 25 тонн.

Контейнери мають аутригери по кожному з чотирьох кутів. Це дозволяє встановлювати модулі навіть на непідготовлені по горизонтальній площині майданчики, оскільки опори регулюються по висоті. За день-другий усі модулі бригадою з трьох-чотирьох працівників, кранівника та стропальника монтуються в єдиний цілісний комплекс, з’єднаний внутрішніми переходами.

Завдяки тому, що усі інженерні комунікації уже закладено в конструкцію та мають фітингово-штекерні з’єднання, швидко вводиться в роботу водогінна та електрична мережа, сантехнічні блоки, система опалення та кондиціювання. Звісно, монтаж коробчастих блоків у єдину конструкцію ведеться за певною схемою та послідовністю.

Виняток деякої відірваності від модульного комплексу є контейнер з силовою енергетичною установкою. Блок з дизель-електричною станцією встановлюється окремо й на деякій відстані від основного комплексу. Це зменшує звукове навантаження на фахівців експертної групи, не дошкуляє шкідливими викидами ДВЗ.

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В облаштованих приміщеннях є все необхідне обладнання, реактиви для проведення криміналістичних і технічних розслідувань на місці. Наприклад, перевірка відбитків пальців, аналіз слідів ДНК і читання мобільних телефонів.

Тут можна провести біометричний аналіз (відновлення латентного відбитка пальця), відновити електросхеми (в першу чергу радіодеталі), реставрувати документи, з’ясувати носії (зосереджено на мобільних телефонах, які часто використовуються як пристрої для запуску саморобних вибухових пристроїв) та здійснити багато чого такого, що навіть не в кожній стаціонарній лабораторії можна зробити.

Команда дослідників з України нещодавно пройшла навчання в Нідерландах для роботи в умовах мобільної лабораторії. В Состерберзі, Нідерланди, створена і діє постійний навчальний заклад з технічної експлуатації мобільної лабораторії.

Там навчаються не тільки експерти-криміналісти, біоінженери, хіміки, спеціалісти-електронники, але й технічний персонал, як от водії та інженери, які транспортують, монтують, експлуатують комплекс.

В пресрелізі Міноборони Нідерландів згадуються фахівці Інституту судових експертиз імені М. С. Бокаріуса (м. Харків – ред.). Це інститут судових експертиз, що підпорядковується Міністерству юстиції України.

У найкоротші терміни лабораторія буде перевезена до Києва. Цей донат уряд Нідерландів розцінює не як військову, а як цивільну пожертву Міноборони для України, надану для розслідування воєнних злочинів росіян.

Фото: сайт Міноборони Нідерландів та відкриті джерела