Молдова ввела дорожній податок на електромобілі: як він розраховується

У Молдові з початку року набули чинності правила, які зобов’язують власників електромобілів та електромотоциклів сплачувати дорожній податок. Відтепер електротранспорт бере участь у фінансуванні дорожньої інфраструктури на тих самих засадах, що й традиційні авто, повідомляє AutoGEEK.

Відповідні норми були закладені ще у змінах до податкової політики, опублікованих у Monitorul Oficial 10 серпня 2023 року. Однак практичне застосування цього збору відклали через відсутність чіткого механізму розрахунку саме для електромобілів.

Чому обрали масу автомобіля

Проблема полягала в тому, що класичні критерії для розрахунку дорожнього податку — об’єм двигуна або потужність ДВЗ — для електромобілів непридатні. Тому молдовська влада, спираючись на міжнародну практику, вирішила використовувати масу транспортного засобу як базовий показник.

Логіка проста: чим важчий автомобіль, тим більший вплив він має на зношення дорожнього покриття, а отже — тим вищим має бути внесок у дорожній фонд.

Скільки доведеться платити

Для легкого електротранспорту діє фіксований платіж. Електромопеди та електричні скутери оподатковуються єдиною сумою — 300 молдовських леїв на рік, що еквівалентно приблизно 770 грн.

Для електромобілів застосовується прогресивна шкала, прив’язана до спорядженої маси. Найменші та найлегші моделі оподатковуються за мінімальною ставкою за кожен кілограм ваги. Зі збільшенням маси ставка зростає, і для важких електрокарів або комерційного електротранспорту податкове навантаження стає суттєво відчутнішим.

Зокрема, електромобілі масою до 1500 кг обкладаються податком у 0,6 лей (1,5 грн) за кг, від 1501 до 2500 – 0,9 лей (близько 2 грн) за кг. Починаючи з 2501 до 3500 необхідно платити вже 1,2 лея (майже 3 грн) за один кг. Все, що вище за 4501 кг – вимагає оплати податку в 1,8 лея (5 грн) за кг ваги електроавтомобіля.

Таким чином, власник компактного міського електромобіля платитиме в рази менше, ніж власник великого електричного SUV або фургона.

Що буде за несплату

Несплата дорожнього податку в Молдові має цілком прикладні наслідки. Вона може стати підставою для відмови у проходженні обов’язкового техогляду, а також для заборони експлуатації транспортного засобу. Фактично електромобіль без сплаченого збору втрачає право легально виїжджати на дороги загального користування.

Зібрані кошти спрямовуються до дорожнього фонду й використовуються для утримання та будівництва доріг, а також розвитку транспортної інфраструктури.

Сигнал для регіону

Рішення Молдови показове не лише для її внутрішнього ринку. Воно демонструє загальну тенденцію: електромобілі поступово перестають бути «пільговою категорією» і дедалі активніше інтегруються в загальну податкову систему.

Для сусідніх країн, зокрема України, це може стати ще одним аргументом у майбутніх дискусіях про фіскальну роль електротранспорту.