Мороз спав і бетонування опор розв'язки біля Віти-Поштової відновилося

Відновлення бетонних робіт на будівництві другої черги розв’язки "підкова" у Віті-Поштовій неподалік Києва дозволить увійти в графік і вчасно здати об'єкт в експлуатацію.

Про хід робіт та основні її віхи на нинішньому етапі це розповідається на ФБ-сторінці компанії. Зокрема вказано терміни – "маємо" завершити об’єкт якнайшвидше — до кінця 2026 року".

Конвектор від холоду бетону не зайвий

В нинішній четвер будівельники завершили другий етап бетонування опори №7. І хоча мороз спав, у таку все-таки холодну пору використовуються світові технології для набору міцності бетону: необхідна температура підтримується за допомогою "тепляка" та роботи конвекторів.

Проблема на цій ділянці ще є

Наразі розворот на Боярку тимчасово закритий, тому водіям, які рухаються з боку Одеси, доводиться їхати майже 10 кілометрів до перехрестя в Чабанах, яке і без того перевантажене.

Другу чергу розв’язки планують здати вже в цьому році. Фото: Автомагістраль-Південь

Рух тунелем пришвидшив трафік

Влітку 2025 року компанія завершила перший етап будівництва розв’язки у Віті-Поштовій — тунель та кругову розв’язку з боку міста Боярка. Відтепер водії можуть безпечно повертати або розвертатися у бік Києва.

Торік восени замовник погодив реалізацію другої частини проєкту – дворівневої розв’язки ("підкова") для розвороту в бік Одеси. Це нарешті дасть можливість прибрати регульоване перехрестя у Віті-Поштовій (поруч із Південним кладовищем), яке є місцем численних ДТП.

Що на порядку денному

Будівництво “підкови” почали з улаштування устійної та проміжних опор з боку міста Боярка.

Через спорудження устійної опори виїзд із Віти-Поштової на Одеську трасу довелося змістити. Буде облаштовано новий проїзд ближче до зони забудови.