Когда снег засыпает улицы и дворы, мы начинаем день с вопроса: можно ли ездить сегодня на моей машине? Наибольшие сомнения терзают владельцев заднеприводных автомобилей. И по большому счету, зря.

Нынешняя зима спрашивает с нас редко, но метко – засыпанные снегом дороги оказываются непроездными для наших машин, и размышляя, можно ли ездить сегодня за рулем, мы мечтаем о технике с лучшей проходимостью. А достаточно ли хорошо мы знаем свой собственный транспорт, и умеем ли пользоваться им?

Полный привод, конечно, это здорово, а под критику знатоков в первую очередь попадает задний привод. Настолько ли он плох? Отнюдь! Ведь дело часто не в особенностях конструкции, а в множестве прочих факторов.

Классическая компоновка с задним приводом и передним расположением силового агрегата менее удобна с точки зрения масового производства, но разница для потребителя минимальная.

Плюсы и минусы

С точки зрения физики отличие заднего привода от переднего в том, что такой автомобиль испытывает тенденцию к уводу в сторону из-за сил, оказывающих сопротивление движению впереди точек приложения силы тяги. Проще говоря, ведущие задние колеса толкают автомобиль вперед, но передние колеса сопротивляются этому, из-за чего задок при малейшем отклонении от прямолинейного движения стремится забежать вперед. И из-за возникающего момента кузов разворачивает с выносом задней ведущей оси влево или вправо. В реальности разница сил сопротивления передних колес и тяги на задних несоизмеримо велика, и она компенсируется силой трения между шинами и дорогой.

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Но когда проезжая часть скользкая, баланс этих сил нарушается, и заднеприводный автомобиль теряет былую стабильность. На льду, укатанном снегу или грязи машина постоянно испытывает такие себе микрозаносы, которые привычный водитель автоматически компенсирует контрповоротом руля. Но чем сложнее дорожные условия, чем выше скорость движения, чем хуже шины и чем ниже квалификация водителя, тем выше вероятность возникновения заноса – в том числе и такого глубокого, из которого не сможет выйти и самый опытный драйвер.

При трогании с места на снегу первостепенное значение имеет мастерство водителя, а также шины, но тип привода – в минимальной степени.

Тут нужно сказать, что и переднеприводный автомобиль в подобных условиях не будет вести себя идеально, но все же управлять им на скользкой дороге при прочих равных условиях немного проще. А вот в ситуациях при трогании с места разницы для передне- и заднеприводных авто никакой нет, тут все зависит от качества шин и мастерства того, кто сидит за рулем.

И еще один минус заднего привода заметен при движении по рыхлому снегу (также и глубокой грязи). Передние колеса у таких автомобилей пассивные, и им сложнее пробивать колею, чем ведущим – то есть переднеприводный автомобиль в таких условиях двигается легче, поскольку он прокладывает колею ведущими колесами.

Рулим правильно

Большинство бывалых водителей, которые обрели свой опыт на классических машинах с задним приводом, не видят принципиальной разницы между этими двумя типами трансмиссии. Потому что в принципе несложно, имея определенные навыки зимней езды, обходить все недостатки заднеприводных машин (забегая вперед скажем, что некоторые минусы “переднеприводного управления” водителю нейтрализовать куда сложнее).

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Итак, что касается склонности заднего привода к заносам. Каждую попытку машины развернуться кормой вперед легко компенсировать коротким движением руля в сторону заноса. При этом нужно сразу, не дожидаясь реакции автомобиля, вернуть руль в прежнее прямолинейное положение.

Затрудненное движение по снежной целине опытные водители заднего привода обходят, останавливаясь при первых же признаках буксования и повторяя штурм сугроба с небольшого разгона. Нужно внимательно слушать машину, чтобы не пропустить, когда ведущие колеса начнут зарываться в снег. Также на целине нужно по возможности избегать движения в поворотах по малому радиусу, когда каждое из четырех колес торит свою колею.

Разница в типе привода для легкогового автомобиля будет заметна только при дорожных проблемах начального уровня. После хорошей метели бессильными окажутся даже крупные кроссоверы 4х4.

Есть у заднего привода и некоторые преимущества. Так, если водитель ошибочно вошел в скользкий поворот на чрезмерно высокой скорости, у заднеприводного автомобиля занесет корму. Обычно исправить ситуацию можно сбросом оборотов двигателя – что чаще всего инстинктивно и делает водитель, даже неопытный. Если сравнивать с передним приводом, то исправлять ошибку тут сложнее, без подготовки это уже не получится. Но о том, можно ли зимой ездить на переднем приводе более уверенно, чем на заднем, мы поговорим с следующий раз.

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