Музейну репродукцію першої в історії вантажівки зроблять самохідною

ФОТО: Daimler Truck AG|
Відправлення унікальної репродукції в ремонт, де вона отримає ходові властивості
Якщо точніше, то це не оригінал першої вантажівки, а лише високодеталізована копія історичного автомобіля. На цьому робить наголос пресслужба Daimler Truck AG.
Повідомляється, що інженерна служба музею вирішила скористатися паузою літніх канікул популярної виставки у Баден-Вюртемберзі й дещо оновити та реставрувати. Все це робиться в рамках підготовки до свого святкування з нагоди 130-річчя.
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Під реставраційну програму потрапила й вантажівка. Вона справедливо вважається технічною віхою в історії автомобілебудування. Машину відправлено на ремонт в майстерні Philipp-Matthäus-Hahn-Schule в Нюртінгені.
Фото: Daimler Truck AG
Передбачається що цей процес займе кілька тижнів. Транспортний засіб буде оновлено в ручному режими й доведено до робочого стану досвідченими спеціалістами та майбутніми фахівціями автосправи, котрі проходять практику в майстерні.
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Таким чином, проєкт унікальним чином поєднає автомобільні традиції, сучасне навчання та обмін досвідом реставраційних робіт між поколіннями в рамках навчального курсу студентів.
Фото: Daimler Truck AG
Для фахівців школи реставрації Philipp Matthäus Hahn у Нюртінгені, одній із провідних шкіл класичних та сучасних класичних автомобілів у регіоні Штутгарт, до автентичності дуже обережне ставлення.
Експерти хочуть зробити так, щоб ювілейний транспортний засіб не лише зберігся в музеї, а й міг знову їздити на власних колесах.
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Повернення вантажівки заплановано на кінець серпня 2025 року, якраз до запланованого виступу на Spitzkraut Classics восени. Там цей представник технологічної історії не тільки буде статично представлений, але й зможе показати себе у всій красі під час динамічного показу в русі.