MV Agusta представила 5-циліндровий двигун для мотоцикла потужністю 240 кінських сил

Італійський виробник мотоциклів MV Agusta презентував концептуальний п’ятициліндровий двигун, який вирізняється не лише надзвичайно високими обертами, а й абсолютно нетиповою для мотоциклетних моторів компоновкою.

Новий мотор за своєю схемою дуже схожий на VR5 від Volkswagen який випускався з 1997 по 2007 рік. Інженери MV Agusta застосували аналогічну схему розташування циліндрів. Два циліндри розміщені у верхньому ряду, три — у нижньому. Такий підхід дозволив зробити двигун компактним, що має принципове значення для компоновки мотоцикла.

Світ мотоциклетних двигунів традиційно тяжіє до одно-, дво-, три- та чотирициліндрових схем. П’ятициліндрові рішення залишаються винятком, здебільшого через складність конструкції та компоновки. Саме тому проект MV Agusta привернув особливу увагу під час презентації на виставці EICMA в Італії на початку листопада.

За заявами виробника, робочий об’єм двигуна може варіюватися в діапазоні від 850 до 1150 кубічних сантиметрів. У максимальній конфігурації він розвиває до 240 кінських сил і 135 Нм крутного моменту при 8500 обертах за хвилину. Для порівняння, Ducati Panigale V4 R, який нині вважається еталоном серед серійних супербайків, має 218 кінських сил і 114,5 Нм крутного моменту.

Окремо варто відзначити високу обертованість агрегата. 16 тисяч обертів за хвилину зазвичай є характерними для високофорсованих чотирициліндрових двигунів меншого об’єму. При цьому вага всієї конструкції не перевищує 60 кілограмів, що є винятковим показником для мотора з такою потужністю. В MV Agusta наголошують, що ключову роль у формуванні характеру двигуна відіграє порядок роботи циліндрів, який забезпечує рівномірний і лінійний крутний момент без застосування складних систем зміни фаз газорозподілу.

Наразі Cinque Cilindri існує лише у вигляді концепту, однак MV Agusta підтвердила, що двигун не залишиться експериментом. Компанія заявляє про підготовку нової серійної моделі, презентація якої очікується в найближчі роки. При цьому силовий агрегат розроблявся з прицілом на універсальність: його планують використовувати не лише в суперспортивних мотоциклах, а й у нейкедах та туристичних моделях.