МВС масово виявляє фейкові меддовідки для водіїв

З моменту оголошення українською владою воєнного стану медичні довідки для водіїв були скасовані, але лише для тих, хто здійснює обмін посвідчення водія. У решті випадків – наприклад при отриманні першого посвідчення водія їх досі вимагають.

В інтернеті знову активізувалися шахраї, які пропонують “купити медичну довідку для отримання водійського посвідчення” без проходження медкомісії. Про це повідомили Головний сервісний центр МВС та Департамент кіберполіції.

Як працює схема

Продавці довідок діють через соцмережі, месенджери та сумнівні сайти, використовуючи привабливі обіцянки — “швидко”, “недорого”, “офіційно з реєстрацією”. Насправді ж користувачі втрачають гроші й ризикують персональними даними: паспортами, ідентифікаційними кодами, банківськими картками.

Після оплати шахраї зникають або надсилають фальшиві документи, які не приймають у сервісних центрах МВС.

Відповідальність і покарання

За використання завідомо підробленої меддовідки (як і будь-кого іншого документа) передбачена кримінальна відповідальність — згідно з ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України:

штраф, арешт до 6 місяців або обмеження волі до двох років.

Працівники сервісних центрів МВС регулярно викривають спроби використання підробок. Нещодавно у Львові під час складання теоретичного іспиту 20-річний громадянин намагався подати фальшиву довідку. Порушення виявили одразу, інформацію передали до поліції.

Як убезпечити себе