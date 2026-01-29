Ми про це писали, але тема з "бодягою" на АЗС у Білій Церкві отримала продовження

Про гучну справу з викриття підприємця та його АЗС редакція Авто24 розповідала у публікації 14 жовтня 2025 року.

Тоді йшлося про те, що власник автозаправки здійснював продаж низькоякісного пального, не маючи на роботу заправки дозвільних документів, ліцензії на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтверджень про походження пального.

Читайте також Що в Одесі присудили власнику незаконної мережі АЗС

Повернення до теми виправдане

Тепер, як йдеться у повідомленні територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області, справа дійшла до суду. Фігурант притягується до відповідальності за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

У жовтні АЗС з ннизькоякісним пальним прикрили, обладнання арештували. Фото: оперативна зйомка

У пакеті документів зібрано доказову базу кримінального злочину. Є також докази фото-відеофікасції з оперативної санкціонованої зйомки.

Речових доказів зібрано вдосталь

Тоді під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси, модуль для зберігання та реалізації газу.

Окрім обладнання, вилучено понад 6,5 тис. літрів дизельного пального та майже 6 тис. літрів бензину марки А-95.

Читайте також Тим пальним шкідливо заправляти навіть "горбатого" ЗАЗ-965

Також до речових доказів додано підтвердження та висновки експертів з вилученої фінансово-господарської документації, комп’ютерної техніку та чорнових записів.