Миколаївський електромобіль MeGo вже в експлуатації

Якщо точніше, то він вже прибув до покупця. За повідомленням виробника, машина експлуатуватиметься саме у Львові.

Для молодої компанії це вже неабиякий прогрес. В її заліку не так багато розробок, але цікавинки вже заінтригували навіть поважних європейських виробників, особливо інклюзивний автомобіль для водіїв у кріслі колісному, створений у співпраці з відомим дизайнером Романом Прядко.

Сам дизайнер позиціює MeGo як футуристичний мікрофургон, "що виглядає так, ніби щойно зійшов із бортового ангара космічного корабля".

Геометрично вивірений дизайн з чіткими лініями та рубаними формами доволі сміливе рішення, хоча пікап Tesla Cybertruck також вийшов на ринок з рубаною конфігурацією. Ілюстрація: Роман Прядко

Щось в цьому є, бо за словами автора концепції це "не просто авто, а справжній земний шатл для щоденних міських місій". Зазначається, що автомобіль компактний та маневровий. Він завдяки своїм габаритам (2800 х 1300 х 1700), легко вписується у будь-який мегаполіс.

Акумуляторна колісниця трохи дивна за дизайном, але їде і вже продається. Фото: MeGoElectric

Все геніальне – у простоті

Загалом мова не стільки про це постачання, скільки про те, що виробник зайняв дуже цікаву нішу – зручної та простої машини для людей в кріслі колісному. Цей транспортний сегмент на українському ринку практично порожній.

Молоді інженери MeGoElectric UA разом зі згаданим дизайнером Романом Прядко навіть випередили час, оскільки вже за півроку-рік потреба в такій техніці для покалічених війною людей буде не просто великою, а дуже великою.

Невідомо чи MeGoElectric запатентував своє інженерне рішення, але конструкція машини вже зараз викликає повагу й світового визнання, хоча роботи над нею ще чимало. Вся машина опускається додолу, порівняються підлогою з поверхнею землі й дозволяє заїздити всередину салону людям в кріслі колісному без сторонньої допомоги та допоміжної рампи.

Ось так концептуально у дизайнера виглядав електричний мінівен MeGo Symvl в стилі кіберпанк. Ілюстрація: Роман Прядко

Дві версії уже ймовірні

Салон інклюзивної машини виділяється тим, що всередині біля керма немає класичного крісла, бо там – там зона водія в кріслі колісному. Він всередину заїздить через двері з будь-якого боку – вони тут розсувні приблизно по центру машини з лівого та з правого борту.

Водій вкочує своє крісло всередину. Для цього йому потрібно щонайбільше п'ять секунд. Далі він фіксує крісло, вмикає контакти і їде.

Позаду керманича є ще одне місце для крісла колісного, що також фіксується. Можна дообладнати салон для чотирьох пасажирів.

Розробники запевняють, що без системи опускання це може буди звичайний акумуляторний мікроавтобус на вісім місць, тобто під водійську категорію "В".

Особливість транспортного засобу:

• легкість доступу в автомобіль людей у колісних кріслах;

• можливість розташовуватись за кермом саме на тому кріслі, на якому людина пересувається, без особливих довготривалих маніпуляцій;

• наявність комбінованого простору в салоні автомобіля для розміщення пасажирів.

Ось так виглядає нульовий кліренс інклюзивного мінівена для безперешкодного заїзду/виїзду людини в кріслі колісному. Колаж: Авто24

Натяк на "тисячі автомобілів" поки передчасний

Жодних педалей тут немає. Все на ручному управлінні під фізичні особливості водія. Про підсилювач керма нічого не сказано, але технічно це зробити не дуже складно, хоча машина від того стане дорожчою.

Трикіловатний електричний двигун розганяє автівку до 60 км/год при повному завантаженні – двоє людей у візках.

Щодо акумулятора, то його ввозитимуть з-за кордону. Нещодавно на ФБ-сторінці виробника було невеличке повідомлення про те, що "Наші люди зараз домовляються про виробництво батарей для тисяч наших електромобілів, поки що не в Україні, а в Німеччини".

Повідомлення супроводили фото в'їзду на територію Volkswagen Saxony та банерів AccumulatorCampus Zwickau (Акумуляторний кампус Цвікау), що дає своєрідний натяк про те, з ким ведуться переговори.

В MeGoElectric стверджують, що цей чоловік 20 років не сідав за кермо машини, а тут сам заїхав у кріслі колісному в салон прямісінько на місце водія. Фото: MeGoElectric

Цінник трохи "кусається"

В одному з постів прозвучала інформація про ціну – "максимальна вартість автомобіля складатиме до 15 тисяч євро", хоча в іншому посту є й більш “спокійна” ціна – від 8 тис. євро, що також не дуже дешево, оскільки це майже 400 тис. грн, але більш реалістично для українського ринку.

Попри цікаві інженерні рішення й перспективність машин сегмента "моргуновки", так колись називалися у народі двомісні мотоколяски Серпухівського заводу (СМЗ С-3А), той цінник є трохи зависокий.

Якщо вартість залишиться високою, то натяк на те що мова йде про замовлення "батарей для тисяч наших електромобілів" буде лише прожектом і лишиться нездійсненною мрією.

Погодьтеся, в такому дизайні на показі в Німеччині на виставках миколаївський інклюзивний автомобіль виглядає шикарно. Фото: MeGoElectric

Що в перспективі

Враховуючи велику потребу України в дуже близькій перспективі на інклюзивні автомобілі, китайські автовиробники можуть завалити український ринок подібним транспортом з меншим цінником. Так що миколаївському стартапу слід готуватися до конкуренції – ніша нова, перспективна і дуже “хлібна”, якщо в масові закупки включиться держава.