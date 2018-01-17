Из состава медицинской аптечки предлагают исключить все лекарственные препараты, оставив в ней только механические средства для остановки кровотечения.

Реформа здравоохранения коснулась и автомобильной сферы. По мнению сотрудников Минздрава мотоциклетные, автомобильные и автобусные медицинские аптечки должны быть оснащены средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать каких-либо медицинских препаратов.

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По статистике, доступной работникам министерства причиной 80% смертей в результате ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи является сильное кровотечение. Поэтому в минимальную комплектацию аптечек следует включить средства для остановки кровотечения: бинты разной ширины, салфетки и тому подобное. Вместо традиционного резинового жгута в автомобильной аптечке должно находиться механическое средство для остановки кровотечения типа «САТ», которое потерпевший сможет применить самостоятельно.

Механическое средство для остановки кровотечения типа «САТ»

В новых аптечках не будет медицинских препаратов - зеленки, таблеток, которые имеют срок годности и далеко не всегда вовремя обновляются. Кроме того, по мнению МОЗ, лекарства не всегда нужны при оказании экстренной помощи.