Факти про дорогу Н-31, яку будують за новою технологією.

Перша в Україні бетонна дорога будується в Полтавській області турецькою компанією OnurTaahhut Tasimacilik Insaat. Вона пролягає в Полтавській області, раніше мала позначення Р-52 та мала статус регіональної. Тепер їй надано назву Н-31 та статус національної. Дорога відходить від міжнародної траси М03/Е40 Київ-Полтава-Харків й сполучає столицю та Дніпро з Запоріжжям.

Дорогу роблять за новою технологією – з бетону. Її розширять до 4 смуг, загальна товщина покриття становитиме 1,5 метрів! Зокрема, нижній шар – закріплений та стабілізований ґрунт має товщину 70 см, шар цементоґрунту 30 см. Далі йдуть 18 см пісного бетону та 26 – важкого бетону. На поздовжніх та поперечних швах на глибині 13 см вкладуються армуючі елементи.

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На сьогодні побудовано 15 км бетонної дороги траси Дніпро-Решетилівка, вона є правою стороною майбутньої 4-смугової траси. Повністю дорога від Дніпра до траси Київ-Полтава повинна бути введена в експлуатацію в 2022 році.

Фото: Укравртодор

Головна перевага бетонної дороги перед асфальтною – в 7 разів більша міцність. По ній можуть їздити вантажівки масою більше 40 т, в результаті чого влітку на ній не утворюватимуться колії. З настанням весни покриття не буде тріскатись та вкриватись ямами. Гарантія від підрядника на таку дорогу – 28 років.

Нагадаємо, що китайці розширять об'їзну Житомира до чотирьох смуг.