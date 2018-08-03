Автомобілі легендарного кастомайзера Джоджа Барріса пустять з молотка.

Півтора десятка унікальних автомобілів виставлено на аукціон Mecum. Майже усі вони знімались у кіно та мають автограф відомого кастомайзера Джорджа Барріса.

Drag-u-la

Автомобіль під назвою Drag-u-la був створений у 1965 році для телешоу The Munsters. Унікальна “труна на колесах” довгий час була частиною колекції Hollywood Star Cars, а зараз виставлена на продаж.

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Pontiac GTO 1967 року з ХХХ

Це велике американське купе було створене для з’йомок у фільмі “ХХХ” та встигло побувати у Празі, перш ніж на довго осісти у музеї Hollywood Star Cars. Автомобіль повністю функціональний, 6,5-літровий V8 має збільшену потужність, а у салоні – купа гарних кнопочок, приладів і балон з оксиду азоту.

Бетмобіль 1966 року

Джордж Барріс збудував цей промо-кар для студії Warner brothers, надихнувшись виглядом концепту 1955 року Ford Futura. Цей екземпляр є одним з 5 бетмобілів, збудованих Barris Group.

Репліка Бетмобіля

Основою для цього проекту став Linkoln 1978 року випуску (модель не названа). Він був збудований у 2008 році а на створення майстар ательє Джорджа Барріса знадобилось 5 років. Ця репліка Бетмобіля повторює машину з першого фільма про легендарного героя. Машина оснащена звичайним 6,5-літровим двигуном Ford, а от оснащення має спеціальне, бетманське: тут є радар, ракетниці, бетменофон та спеціальні колісні диски. А ще на борту є автографи Адама Уеста та Берта Уорда.

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Репліка Herbie з фільму Тhe Love Bug

Цей VW Beetle зробили копією персонажа Гербі – милого одухотвореного автомобіля зі стрічки 1968 року. Він не знімався у кіно, а лише використовувався для промо-акцій кіностудії.

Pontiac GTO з фільму XXX: State of the Union

А ось ще один промо-кар на основі Pontiac GTO 1967 року випуску, створений майстрами Джорджа Барріса для реклами другого фільму про шибайголову Ксандера Кейджа. Максимальна близькість до оригінального автомобіля, що був на екрані. Двигун LT1 від Chevrolet Corvette, занижений дах, занижена підвіска, 20-дюймові хромовані диски і особлива фарба кузова – цей автомобіль легко помітити та упізнати!

Репліка Mach 5

Ця репліка автомобіля Mach 5 була створена для реклами рімейку фільма Speed Racer у 2008 році. Основою для машини став Corvette 1977 року з 5,7-літровим V8. Автомобіль має унікальний кузов зі скловолокна.

Pontiac GTO Monkeymobile

Цю дивну машину було зроблено на замовлення поп-рок квартету The Monkeys на основі Pontiac GTO 1966 року випуску.

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Репліка KITT

Pontiac Trans Am 1982 року має повністю функціональні візуальні ефекти. 100-відсотково ідентичний автомобілю з серіалу Knight Rider.

Flintmobile

Для реклами фільму The Flinstones 1994 року ательє Джорджа Барріса збудувало цей Флінтмобіль, використавши за основу електричний гольф-карт.

Aston Martin DB5 Джеймса Бонда

Хоча класичне британське купе Aston Martin DB5 і не має двигуна, машині є чим вразити – вона була створена спеціально для з’йомки усіх шпигунських штучок Джеймса Бонд крупним планом. Автомобіль продається з не встановленим двигуном від Aston Martin DB6. Має автограф Джорджа Барріса.

Ford Gran Torino з фільму Старскі і Хатч

Цей промо-кар є точною копією оригінального кіно-героя – Ford Gran Torino 1976 року випуску, на якому веселі копи ганялись за злодіями у фільмі “Старскі і Хатч”.

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Репліка De Lorean DMC12 з фільму Назад у майбутнє

Джордж Барріс збудував цей промо-кар на замовлення Universal Studios. На машині є автограф Клаудії Уеллс, акторки, що грала молоду маму Марті Макфлая.

Бонус: рет-род у стилі Безумного Макса

Ця унікальна “роздовбайка” не є реплікою машини з фільму, однак виконана майстрами ательє Джорджа Барріса на емоціях після перегляду.

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