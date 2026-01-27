На Буковині використовували шпигунське обладнання для складання водійських іспитів

На Буковині співробітники ДВБ спільно з СБУ викрили організовану групу, яка забезпечувала складання теоретичних іспитів для отримання водійських посвідчень із використанням спеціальних технічних засобів.

За даними силовиків, підприємливі громадяни діяли за чітко налагодженим алгоритмом. Через особисті контакти вони знаходили кандидатів, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит у територіальних сервісних центрах МВС (а таких за офіційними даними близько 80% від усіх кандидатів), та пропонували їм повний супровід під час проходження тестування.

Перед початком іспиту клієнтів одягали у спеціально підготовлений одяг, у який були вмонтовані саморобні пристрої для прихованої передачі інформації. Крім того, використовувався мініатюрний навушник. За допомогою цього обладнання організатори зчитували питання з екрана комп’ютера та в режимі реального часу передавали правильні відповіді.

Вартість послуги становила близько 1 500 доларів США з однієї особи. При цьому схема діяла не лише в Чернівецькій області, а й охоплювала Хмельницький регіон, що свідчить про міжрегіональний характер діяльності.

Оперативники Чернівецького управління ДВБ встановили всіх фігурантів справи. Наразі їм уже оголошено про підозру. Триває досудове розслідування, в межах якого силовики перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють повний перелік клієнтів, які могли скористатися послугами схеми.

Нагадаємо, що близько 80% кандидатів у водії не можуть чесно скласти іспити. Така ситуація створює міцне підґрунтя для різноманітних корупційних та шахрайських схем. Сукупність цих факторів не сприяє безпеці дорожнього руху.