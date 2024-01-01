На чеських дорогах з’являться інспектори нової служби: чого очікувати

Таке право та доволі широкі повноваження в Інспекції (Road Transport Inspection) з’явилися через зміни кількох законів про дорожній рух, повідомляється на сайті Міністерства транспорту Чеської Республіки.

"Експерти Центру дорожнього транспорту розпочнуть свою роботу з 1 липня під новою назвою “Інспекція дорожнього транспорту” та зупинятимуть переважно вантажівки без допомоги поліції чи митної адміністрації. Вони перевірятимуть обов’язкові перерви та періоди відпочинку водіїв, кріплення вантажів, вагу вантажівок, а також виявлятимуть шахрайство, пов’язане з тахографами", – зазначив міністр транспорту Мартін Купка.

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Інспектори дорожнього транспорту у роботі будуть незалежні від інших органів контролю. Вони уповноважені самостійно перевіряти вантажівки на дорогах, паркінгах, в терміналах, місцях завантаження чи розвантаження транспортних засобів.

Також вони можуть розслідувати певні правопорушення на місці, стягувати заставу, перешкоджати подальшому керуванню, вилучати документи або номерні знаки.

Салон спецавтомобіля оснащений технологією для дистанційного зчитування даних з тахографів вантажівок, що виявляє маніпуляції з ними, а у багажному відсіку є чимало іншої атрибутики контролю. Фото: Анна Богачова, MAFRA

Для результативної роботи створено спеціалізований автопарк, що на початковому етапі налічує 26 нових фургонів Volkswagen Crafter та 13 автомобілів Škoda Karoq. Спецтранспорт має нанесені на борти синьо-срібні смуги, двоколірний червоно-синій напис назви служби. Винесені на дах спеціалізовані сині вогні дають право пріоритетного безперешкодного проїзду, так само як у машин поліції чи карет швидкої медичної допомоги.

Дистанційний контроль тахографів неминучий

Фургони будуть оснащені технологією, якої раніше ніколи не було у Центрі дорожнього транспорту. Мова йде про дистанційний зчитувач цифрових тахографів. Ця технологія дозволяє під час руху підключатиметься дистанційно до тахографа вантажівки, визначати його стан, параметри, бачити режим відпочинку водія тощо.

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За маніпуляції з тахографом перевізника можуть оштрафувати на суму до 350 000 крон, а водієві також можуть заборонити керування транспортним засобом. Щодо розміру штрафу, то він болючий, у конвертації на національну валюту це буде в межах 665 205 грн.

Зчитувач тахографа через віконне скло у задній частині фургона навіть під час руху легко під'єднається до тахографа фури й виведе на монітор інспектора всю необхідну інформацію. Фото: Анна Богачова, MAFRA

Перевірка дотримання водіями вантажівок обов'язкових перерв під час керування для інспекторів перебуватиме в пріоритеті. Однак технічний стан транспортних засобів також буде в роботі інспекторів визначальним. При потребі заміряють навіть глибину протектора шин, визначать відповідність ваговим нормам.

"Більшість водіїв дотримуються законів, їм нема чого боятися. Наша мета — викорінити перевантажені вантажівки з доріг і щоб усі дотримувалися тих самих умов, яких дотримуються чесні водії", — сказав міністр транспорту Мартін Купка (ODS).

Вагові штрафи "кусатимуться" болісно

У Чеській Республіці максимально допустима вага для вантажівок вагою понад 3,5 тонни становить 48 тонн. Торішня статистика показала, що кожна четверта вантажівка важить більше дозволеної ваги, згідно з перевірками поліції.

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Закон передбачає штраф за перевантажені вантажівки у розмірі 9000 крон (17 100 грн) за кожну тонну, що перевищує максимально дозволену вагу транспортного засобу. Однак максимальний штраф встановлено на рівні 50 000 крон (95 000 грн).

Якщо транспортний засіб або комбінація транспортних засобів не перевищує максимально дозволену вагу більш ніж на 500 кілограмів, штраф становитиме 5000 крон (9 500 грн). Якщо водій відмовиться від зважування транспортного засобу, йому доведеться сплатити 100 000 крон (190 000 грн).

Мобільний ваговий пристрій перевозиться у вантажному відсіку фургона, для його розгортання потрібно від сили 5-7 хвилин. Фото: Анна Богачова, MAFRA

Розрахуватися можна на місці готівкою. Інспекція також підготовлена до цього варіанту – вона матиме при собі залізний сейф. Квитанція (чек) про отримання грошей видається обов’язково. Банківською карткою також можна розплатитися, це не складніше, ніж сплатити проїзд в автобусі через валідатор.

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Інспекція дорожнього транспорту матиме можливість дистанційно підключатися до стаціонарних швидкісних ваг на автомагістралях, перенаправляти перевантажену вантажівку та повторно зважувати її на місці, включаючи всі осі. А також штрафувати за порушення на місці.

Легковий транспорт також в полі зору

Водіям легкового транспорту не варто розслаблятися. Попри те, що інспектори INSID зобов’язані контролювати роботу комерційного транспорту, в першу чергу вантажівок, вони уповноважені здійснювати перевірку усіх транспортних засобів, що вийшли на дороги загального користування. Через це водії легкових автомобілів також повинні бути напоготові перед перевіркою: інспектори можуть виміряти викиди їх транспортних засобів.

В салоні фургона розміщено два робочі місця для інспекторів, котрі за облаштуванням не поступаються офісним. Є навіть сейф для готівки. Фото: Анна Богачова, MAFRA

Два фургони – один для Богемського краю та один для Моравії та Сілезії – мають додаткове обладнання для найточнішого вимірювання викидів. Це стосується і легкових автомобілів. Раніше це викликало занепокоєння у деяких автомобілістів та власників старовинних автомобілів, що вони стануть об’єктами цькування. Однак інспекція не буде відповідати за перевірку старіших транспортних засобів, що мають більший ризик недотримання норм викидів та більш "галасливі".

Інспекторам вже прописано зосередитися на транспортних засобах щодо фільтра твердих частинок, який навмисно знято. Керування автомобілем без сажового фільтра (DPF) є незаконним у Чеській Республіці та тягне за собою штраф. Однак багато автомобілістів роблять це щоб заощадити на обслуговуванні та для підвищення продуктивності автомобіля.

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Фільтр часто знімають з автомобілів тюнери, які модифікують транспортні засоби для підвищення продуктивності за допомогою чіп-тюнінгу, де наявність DPF-фільтра сприймається як обмежувальний елемент. Без DPF автомобіль виробляє більше шкідливих твердих частинок, що погіршує якість повітря.

За непокору INSID водія не покарає, але…

Компетенція дорожньої інспекції поширюватиметься на всю Чеську Республіку, а не лише на автомагістралі. Вони можуть перевіряти всюди, навіть на виїзді з термінала чи на під’їзді вантажівки до магазину. Водії зобов’язані на вимогу зупинитися, оскільки інспекція наділена тими ж інструментами, що і поліція.

"Якщо водій не підкоряється, закон не дозволяє нам притягнути його до відповідальності. Однак, транспортні засоби інспекції оснащені камерами спереду та ззаду, і такий запис слугуватиме доказом для передачі справи в поліцію для відкриття відповідного впровадження", – наголосив міністр Купка.

Мартін Купка: автомобілі дорожньої інспекції мають систему камер, що фіксують салон фургона та навколишню місцевість – для доказової бази, якщо водії висуватимуть претензії. Фото: Анна Богачова, MAFRA